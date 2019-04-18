東京奧運門票5月9日起接受申請　當局打擊黃牛黨

距離東京2020奧運尚有一年多時間，東京奧運會和殘奧會組織委員會周四（18日）公布門票銷售安排。當局將於5月9日起接受居於日本國內民眾申請，並以抽籤形式分配門票。同時東京奧組委亦與多個網上平台合作，打擊炒賣門票活動。

是次門票發售將於日本新天皇登基帶來的10天長假期結束後開始，日本民眾可以於當地時間5月9日早上10時起，至5月28日晚上為止參加抽籤申請以下類別門票：

1. 普通門票 2. 輪椅使用者門票 3. 家庭或團體門票，當中必須包括至少1名12歲以下兒童、60歲以上老人或傷殘人士。每張定價2020日圓。

東京2020奧運開幕禮於2020年7月24日當地時間晚上8時舉行，當局周四（4月18日）公布門票發售安排，開幕禮的一般門票價格分為五等，最貴的A等門票盛惠每張30萬日圓。（Instagram/Tokyo2020圖片）

東京奧委會表示，普通門票價格最平為2500日圓，另外近半門票定價為8000日圓或以下。不過一些重要活動如開幕禮、男子籃球決賽等最貴門票則分別為22萬及10.8萬日圓。

每位申請者的第一、第二志願可各申請最多30張，當局將於6月20日公布抽籤結果，而中籤者最多可獲30張門票。

由於像奧運這些大型賽事通常都一票難求，因此成為炒賣黨的賺錢機會。不過《入場券不正當轉賣禁止法》於6月14日正式生效，當地三大網上平台雅虎、樂天和Mercari已經決定禁止在營運的應用程式和網站轉售有關門票。假如顧客在購買門票後無法觀賽，需要透過奧委會提供的渠道原價轉讓。

上述購票安排暫時適用於日本國內民眾，東京奧組委尚未向海外人士提供售票服務。

根據東京2020網站顯示，香港中旅社是本港的指定售票商，如果大家希望親身到日本感到奧運氣氛，或可不時留意東京奧組委社交媒體公布的最新安排。

東京2020奧運門票於5月9日起接受日本國內民眾申請，當局會於較後時間為海外人士提供售票服務。根據東京奧組委網站顯示，香港中旅社將是本港地區的指定門票零售商。（Instagram/Tokyo2020圖片）

（共同社／東京奧組委）