【英國王室】威廉王子偷食？網民撐：這個經歷使他唔會冇咗靈魂

歌星許志安背鄭秀文與TVB女星黃心穎偷食事件，成為全城熱話，全民「食花生」之餘亦坦言難以接受「香港最後一個童話」都破滅。近日英國八卦雜誌《In Touch》更爆出「愛妻號」威廉王子（Prince William）疑似「起咗色心」，背着妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）偷食，難道世上真的無童話？ 所謂無圖無真相，又無「車cam」偷拍，不少人都相信傳言只屬炒作，更有心水清網民一語道破，指一個經歷足以令威廉不會成為「壞咗嘅人」。

凱特和威廉王子於2011年結婚，現時育有喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）。(Getty Images)

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傳威廉「唔熟唔食」 梅根幸災樂禍

威廉王子與凱特在人前一向恩愛如初，是大眾所知的模範夫。不過英國八卦雜誌《In Touch》等多家小報及雜誌聲稱，威廉在凱特懷有第三胎（2018年4月）時，疑似「偷食」凱特的閨蜜兼鄰居漢伯里（Rose Hanbury）。據指35歲的漢伯里是一名有夫之婦，更有份參與2011年威廉與凱特的婚禮。

報道形容，此前兩家人關係良好，不時出外同遊。惟凱特在同年秋天得知事件後雙方就斷絕來往。及後《Life & Style》更報道，一直被指與威廉一家不和的梅根（Meghan, Duchess of Sussex）更在消息傳出後，在凱特的傷口上灑鹽，指後者不懂打扮和留住男人，丈夫才會出軌。

威廉王子背妻偷食：美國八卦雜誌大肆報導威廉王子背妻偷食的傳聞。（Life & Style封面）

威廉否認傳聞 澄清感情良好

不少網民覺得空穴來風未必無因，大呼「好噁心，好陌生」，並直指威廉如父親王儲查理斯（Prince Charles）一樣有偷食的「基因」。

對於被指犯了全天下男人都會犯的錯，威廉隨即嚴正否認，有傳媒指至少一間出版社已收到律師信，指他們侵犯威廉夫婦的私隱。英國《每日郵報》王室記者Richard Kay亦在專欄替二人澄清，指他們兩夫妻感情非常好。

威廉王子偷食：查理斯與戴安娜婚後一年，就與卡米拉舊情復熾，開始婚外情。他與卡米拉在2005年結婚。（法新社）

童年經歷使他不會「偷食」？

王室粉絲亦力撐威廉王子不會做出這些「冇咗靈魂」的事，全因他童年曾受夫母的類似事件困擾，過着不愉快的生活。網民指出，威廉王子自小看着父母查理斯在與戴安娜混亂的感情關係，深明這些過錯不但會破壞形象，更會對家庭及子女造成嚴重影響，相信他有引以為戒，不會重蹈前人覆轍。

查理斯與戴安娜婚後一年，就與現任妻子卡米拉開始婚外情，當時戴安娜正懷有威廉王子。這位美麗與哀愁的人民王妃，及後患上產後抑鬱，曾4次自殺未遂。查理斯與戴安娜1996年離婚收場，翌年戴安娜在巴黎死於車禍，終年36歲。查理斯及後在2005年與卡米拉「有情人終成眷屬」，受世人「祝福」。

要維繫一段感情並不容易，作為外人的我們或許都要給當時人多一點空間。畢究「婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊。」

威廉王子偷食：王儲查理斯與卡米拉公爵夫人年輕時相識，後來各自展開婚姻，但均告失敗。二人最終在2005年結婚。圖為他們2014年出訪加拿大時擲紙飛機的畫面。（視覺中國）

（綜合報道）