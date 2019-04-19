《財富》全球50大傑出領袖　騰訊主席馬化騰排名第四

美國《財富》雜誌（Fortune）公布全球50大傑出領袖名單，騰訊主席馬化騰（Pony Ma）名列第四位，為榜上唯一一名中國人。雜誌形容馬化騰作風低調，但旗下的即時通訊工具微信（WeChat）卻為全球帶來翻天覆地的影響。 排名第一的是微軟創辦人蓋茨夫婦，之後依次為新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）以及負責「通俄門」調查的特別檢察官米勒（Robert Mueller）。

《財富》雜誌形容，與中國創科界中其他人相比，馬化騰作風低調，但騰信旗下的微信卻令馬化騰的影響力遍佈全球。微信是超級應用程式的典範，在單一介面中集合多個功能，包括付款、下單、預訂門票、玩遊戲等等。市場上的競爭對手包括Facebook也嘗試效仿微訊的成功。

馬化騰於1998年11月創辦騰訊，旗下產品包括QQ、微信、騰訊遊戲、閱文集團等。近年騰訊積極拓展娛樂事業，騰訊電競成為中國最具競爭力的電競品牌，包括MOBA、FPS、ACT、體育競技、競速、棋牌等六大品類的賽事產品。

《財富》全球50大傑出領袖：第一位：蓋茨基金會（Gates Foundation）創辦人蓋茨夫婦（Getty Images）

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《財富》全球50大傑出領袖（節錄）： 1. 蓋茨基金會（Gates Foundation）創辦人蓋茨夫婦 2. 新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern） 3. 美國司法部特別檢察官米勒（Robert Mueller） 4. 騰訊主席馬化騰（Pony Ma） 5. 微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella） 6. 瑞典學生通貝里（Greta Thunberg） 7. 歐盟競爭專員維斯塔格（Margrethe Vestager） 8. 南蘇丹《Juba Monitor》總編輯Anna Nimiriano 9. 世界中央廚房（World Central Kitchen）創辦人安德列斯（Jose Andres） 10. 沃爾瑪（Walmart）行政總裁Doug McMillon、高級總監伍茲（Lisa Woods） 12. 軟銀（SoftBank）行政總裁孫正義（Masayoshi Son） 14. 蘋果行政總裁庫克（Tim Cook） 18. 美國國會42名新晉女議員粉紅浪潮（The Pink Wave） 25. 愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar） 31. 迅銷集團創辦人兼行政總裁柳井正（ Tadashi Yanai） 37. 加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland） 42. 英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根馬克爾（Meghan Markle） 47. 馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）

（《財富》雜誌）