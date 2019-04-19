兩男女泰國對開公海建屋　面臨被判終身監禁或死刑

擁抱「海上家園」（seasteading）理念的美國男子查德（Chad Elwartowski）與其泰籍伴侶Supranee Thepdet在泰國對出的公海建成一間可移動的八角形房子，卻面臨泰國海軍追捕。當局指他們此舉危害國家主權，倘若被起訴且罪名成立，可被判終身監禁或死刑。 「海上家園」意指一些人喜歡居於公海的生活，不受任何國家法律約束。

兩人位於阿曼達海（Andaman Sea）、接近布吉島的「別墅」，已在海中下錨固定。它距離岸邊約19公里處，已非泰國領海。兩人3月曾發布影片，片段中他們坐在屋頂喝香檳，並呼籲其他人加入他們的行列。

泰國海軍出動搜查這所「海中屋」，但當時他們不在屋內。他們並非在該處長住，並已躲到泰國內陸地區。

曾為美軍在阿富汗、德國及韓國效力、任職軟件工程師的查德，現時是比特幣投資者。他在Facebook上寫道，泰國追捕他們的舉動是荒謬：「我們在一間船屋住上數周，然而泰國想殺死我們。」他說此舉簡單愚蠢，亦突顯為何有人會想住到海中心，以避開政府。

在泰國海軍4月13日發布的照片中，顯示查德（Chad Elwartowski）與泰籍伴侶Supranee Thepdet位於公海上的「房屋」。海軍4月18日派員登門搜查，當時業主不在屋內。（美聯社）

泰國已撤銷查德的護照，並計劃拆掉那個置於20米高平台上的「海上之家」。該國海軍接受泰國《曼谷郵報》訪問，稱將在1周內動手。負責該區保安的泰國海軍副指揮官哥差社尼 （Wintharat Kotchaseni）周二（16日）指出，這間屋影響國家安全，亦對航行中的船隻構成威脅，因為它座落在航道上。

查德表示，看到有關泰國政府想對他判處死刑，令他頗感害怕：「我們仍然相當害怕。我們真的不認為我有做錯什麼，而且覺得在很多方面會對泰國有好處。」

他對未來感到樂觀，相信其代表律師可與泰國政府達成友好協議。

查德（Chad Elwartowski）與泰籍伴侶Supranee Thepdet於3月26日上載照片，展示他們在「海上家園」屋頂喝香檳。（Supranee Thepdet Instagram帳戶）

（電訊報／美聯社）