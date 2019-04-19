【安心喪食】英研究：「纖瘦」基因抑制食慾　研發減肥藥不是夢

「食極唔肥」可能是很多人的願望，但有些人卻總是「飲水都肥」。英國劍橋大學（Cambridge University）的科學家周四（18日）於期刊《細胞》刊出研究報告，提到有一種基因或有效抑制人的食慾，令人可以保持纖瘦身型。未來有望根據研究，開發減肥藥，讓所有人可以「安心喪食」。

科學家分析來自英國生物醫學庫（UK Biobank）超過50萬個人們自願提供基因樣本，發現約6%擁有歐洲血統的英國人有一種獨特的基因組合，令他們不論生活模式都能夠保持纖瘦身型。

研究主要圍繞名為MC4R的基因。科學家早前的研究已發現，MC4R能透過控制位於大腦的黑素皮質素4（melanocortin 4）的受體，影響食慾。今次的研究則指，特定的MC4R變種會令啟動有關受體，令人減少食慾，因而擁有較輕的體重。

科學家發現，英國每1000人就有1人擁有一對特定的MC4R變種，即大概有400萬人擁有導致減少食慾的基因。他們平均比起一般人輕2.5公斤，患上二型糖尿病和心臟病的風險也比普通人低50%。

有份領導研究的法魯基（Sadaf Farooqi）教授指，研究證明遺傳學在肥胖原因扮演重要角色，部分人得天獨厚、擁有特定基因免於肥胖。但他亦強調，不代表人無法透過控制所攝取的食物影響體重，但確實意味某些人已「輸在起跑線上」。

（電訊報／泰晤士報）