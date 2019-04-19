孟加拉少女舉報非禮反被燒死　臨終遺言：抗爭至最後一口氣

孟加拉少女拉菲（Nusrat Jahan Rafi）鼓起勇氣舉報非禮她的校長，導致後者被捕。豈料她11天後返校參加終期考試時，被至少4名群暴徒騙到學校天台，還將煤油潑到她身上並點火。她全身八成燒傷，5天後死亡。 拉菲受襲後被送上救護車，擔心自己命不久矣，便在其兄弟的手機錄下一句：「那名老師摸過我，我會對抗這罪行，直至咽下最後一口氣為止。」

來自孟加拉首都達卡以南的小鎮費尼（Feni）拉菲特，在當地伊斯蘭學校就讀。她在3月27日被校長召入辦公室，後者多次不恰當地觸摸她的身體，所幸她在情況未惡化前及時逃出。」

孟加拉的性騷擾受害人多選擇保持沉默，因擔心會被社會甚至家人羞辱。拉菲卻有家人支持，在他們協助下到警局報警，但為她落口供的警員用手機拍下過程。當她用手掩面時，警員還說這不是什麼大事，叫她拿開雙手。最後這條影片落入媒體手中。

拉菲將事件公開後，除了導致校長被捕，對她和家人來說並無更多好處。她的處境反而變得更加危險，有2名男學生組織示威，上街要求釋放校長；有人對她家人發出死亡威脅，要求她放棄控告。她的家人想不到這些威脅會在11天後變真。

暴徒要求撤告被拒 憤而縱火燒人

她在事發後11天回校應考，其親兄弟提出陪同她回校，卻在校門被人制止。

拉菲進入學校後，有4至5人對她謊稱其朋友被打，將她引到學校天台。那些人迫她放棄控告校長，但她拒絕照辦。之後他們朝她潑上煤油並點火，導致她全身80%燒燒傷，4月10日傷重不治。

拉菲之死觸動孟加拉民眾的情緒，有數千人出席她的葬體，並紛紛走上街頭抗議。警方此後拘捕15人，當中7人涉嫌謀殺，另有2人是組織示威的男學生。至於在落口供期間對拉菲拍片的警員，已被調離崗位。