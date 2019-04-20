【國際大麻日】美國連鎖快餐店推期間限定大麻漢堡

420是大麻愛好者的暗號，4月20日因而成為國際大麻日。美國連鎖快餐店卡樂星（Carl's Jr.）周六（20日）推出期間限定的「大麻二酚」漢堡，趁此日尋找新商機。

國際大麻日：美國連鎖快餐店卡樂星（Carl's Jr.）周六（20日）國際大麻日推出期間限定的「大麻二酚」漢堡。（美聯社）

美國部分州份近年通過大麻合法化，其中2014年，科羅拉多州把娛樂用大麻合法化，當地對此各有不同意見，如交通部門擔心愈來愈多「麻駕」問題等，但合法化也受到部分商家歡迎。

美國連鎖快餐店卡樂星周三（17日）就宣布，科羅拉多州丹佛（Denver）東北部一間分店將在國際大麻日限定發售「洛磯山高地美味芝士漢堡」（Rocky Mountain High Cheeseburger Delight）。

漢堡使用的「聖菲醬」（Santa Fe Sauce）會以大麻為底的大麻二酚油製作，還有經醃製的墨西哥辣椒和辣椒傑克芝士。漢堡定價則取吸食大麻的俚語「420」，定在4.20美元（約32.9港元）。

卡樂星發言人雅各布森（Candice Jacobson）表示，「洛磯山高地美味芝士漢堡」使用的大麻二酚油，為科羅拉多州本地公司Bluebird Botanicals製造。他又稱如法例許可，未來可能會擴大販售大麻漢堡。

近年全球有多個國家掀起大麻合法化的討論，加拿大2018年通過把消閒用大麻合法化，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）上場後，也準備在3年內就此舉行公投。美國沒有全國放寬，但當中有多個州份包括加州，已容許合法出售消閒用大麻。

支持或反對大麻合法化的兩方，同樣高舉健康旗號，支持一方認為透過把大麻合法化，由政府規管市場，可以減少大麻帶來的禍害。但反對一方也指出，大麻屬於迷幻劑，吸食後會減弱集中力與判斷力，影響呼吸系統等。

（路透社／中央社）