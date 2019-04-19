【巴黎聖母院大火】巴西富豪慷慨解囊　國內有事卻愛莫能助？

法國巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）周一（15日）發生大火後，全球各國對事件感到惋惜之餘，紛紛捐款協助重建，至今共收到大約8億美元的捐款，當中包括來自巴西女富豪薩夫拉（Lily Safra）的2000萬歐元。 但2018年9月同樣經歷大火的巴西里約熱內盧國家博物館，受到的待遇大為不同，巴西媒體報道，在事件經過7個月後，該館收到用於重建的捐款，僅得約29萬美元（226萬港元），與巴黎聖母院差天共地。 如今就連來自巴西的薩夫拉，也大手筆捐錢給巴黎聖母院，更是讓當地人認為她有厚此薄彼之嫌。

巴西女富商薩夫拉（Lily Safra）決定捐出2000萬歐元用作重建巴黎聖母院經費。據《福布斯》資料顯示，她坐擁13億美元身家，在全球富豪排名1717。（Getty Images）

巴黎聖母院在大火後四日已經極速籌得8億美元（約62億港元），這個數目令巴西國家博物館負責人卡爾納（Alexander Kellner）羨慕不已，皆因該間有200年歷史的博物館，2018年9月發生火災後，如今最缺的就是錢。

巴西《里約時報》周六（19日）報道，正當一眾富豪捐錢給巴黎聖母院，巴西國家博物館在「叫救命」，這是因為在過去7個月來，博物館收到用於重建的捐款，只得約29萬美元（226萬港元），當中約21萬美元來自德國政府、約4萬美元來自英國文化協會，來自企業的款項，還不夠4000美元，相當可憐。

卡爾納承認，即使將德、英、美等政府及多位巴西科學家的捐款加起來，數目仍然遠低預期。

為何捐款這麼少？他認為本地民眾或企業對於捐款不太熱心，或與當地稅務政策有直接關係。

巴黎聖母院大火：聖母院內外損毀嚴重，總統馬克龍（Emmanuel Macron）承諾會在五年內重建好聖母院。（路透社）

根據巴西稅制，民眾或企業即使可以在向博物館捐款中獲最多100%退稅，但該筆款項不准以營運開支形式申報，亦不可以超過入息稅的6%或企業所得稅的4%退稅上限。

無論如何，卡爾納表示巴西國家博物館無需像巴黎聖母院一樣需要大筆金額，只要籌得大約25萬美元，已經足夠令博物館「不再倚賴呼吸機維生」，可以解決多個問題，所以他希望巴西民眾和商界同樣照辦煮碗踴躍捐款。

擁有200年歷史的巴西國家博物館陷入火海，2000萬件藏品，九成被燒毀。（路透社）

順帶一提，薩夫拉是黎巴嫩裔巴西銀行家艾德蒙德．薩夫拉（Edmond J Safra）的第四位兼最後一任妻子，對方在1999年死於火災後，薩夫拉就繼承部分遺產，目前身家估計為13億美元。她本身活躍於各種慈善活動，包括紅十字會、艾頓莊愛滋病基金會（Elton John AIDS Foundation）、兒童希望之家（Hopes and Homes for Children，HCC）等。

她亦是一位藝術收藏家，其收藏包括已故瑞士雕塑家賈克梅蒂（Alberto Giacometti）的著名作品《行走的人》（L'homme qui marche I）等，這亦不難解釋她在捐助聖母院一事上出手闊綽的原因。

（綜合報道）