戴卓爾夫人遺物第3度大規模拍賣　就職戒指估價1.8萬

英國拍賣行佳士得（Christie's）周四（18日）宣布，5月初將在網上拍賣英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）約170件遺物，包括她1979年5月首次到唐寧街10號上任時所戴的18K金戒指，估值為1200英鎊至1800英鎊（1.2萬至1.8萬港元）。 拍賣期間正好是戴卓爾夫人就任首相40周年紀念日之際，也是她的家人第三度公開拍賣她的遺物。遺憾的是，事件也再次揭露其子女不和睦的問題。

佳士得將在5月2日至5月8日在網上拍賣「鐵娘子」約170件遺物，每件估值由100英鎊（約1000港元）至1.5萬英鎊（約15萬港元）不等。

這些物件包括「鐵娘子」的首飾、手袋、衣服、手稿、筆，甚至是照片等，包括有一張較特別的照片，這是因為戴卓爾夫人生前希望世人透過此照片記得她；拍賣品又有1984年時任中國國務院總理趙紫陽送給她的瓷器禮物等。

這已是戴卓爾夫人遺物的第3次大規模拍賣，上兩次的總成交額達到450萬英鎊（約4500萬港元）。

以下便是這次拍賣會的其中一些物品：

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拍賣背後：子女不和

但這次拍賣也是再次揭露戴卓爾夫人一對孖生子女不和的問題。《泰晤士報》（The Times）報道，「鐵娘子」的65歲兒子馬克（Mark Thatcher）對這次拍賣毫不知情，直至佳士得公布才知悉事件，他一直都反對孖生妹妹卡羅爾（Carol Thatcher）拍賣母親的遺物。

至於妹妹卡羅爾則沒有對拍賣一事作出回應。

戴卓爾夫人的遺物早在2015年首次遭大規模拍賣，兒子馬克公開反對，事件令兄妹關係更差，如同陌路，英國媒體引述消息指，兩人已無法在同一房間共處。

英國《每日郵報》曾引述戴卓爾家族的友人指，卡羅爾不滿母親偏心兒子，對他給予更多情感上和財政上的幫助，但也有其他友人指出，戴卓爾夫人一直疼愛女兒，只是覺得女兒更加堅強，無須給予太多幫助。

（綜合報道）