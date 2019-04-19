日本京都祇園飽受「觀光公害」困擾　居民忍無可忍望政府協助

日本京都祇園保留了古色古香的傳統建築和小巷，吸引大批遊客到訪，但有部分遊客的缺德行為則令當地居民感到不滿，他們擔心傳統風貌會從此失去。

祇園町南則的花見小路通至到祇園甲部歌舞練場之間，無數遊客趁4月初的櫻花季到訪，當中不少是拿着智能電話或相機拍照的「打卡」人士，亦有外國人試圖走入茶屋，希望一睹舞妓芳容。

這些「觀光公害」情況大約在2014年開始變得普遍，由當地居民和商店組成的祇園町南側地區協議會於2018年8至9月期間，向大約300位會員進行問卷調查。在收到的回應中，他們指出遊客的主要擾民行為包括：

坐或躺在路上拍照 有拿著相機的外國人追舞妓一直追到店裡 隨意走入民居拍攝 弄壞店外燈籠 亂拋垃圾及隨處小便

京都祇園不時有藝妓和舞妓走在街頭，因而成為不少遊客的拍攝對象，但有當地居民指，有拿著相機的外國人追舞妓一直追到店內，嚴重擾民。（Getty Images）

負責進行調查的高安美三子會長和太田磯一幹事向京都市政府反映有關問題，雖然協議會已經豎立告示牌呼籲遊客遵守規矩，但似乎成效不大。他們表示居民已經接近忍無可忍，所以希望政府可以協助。

對於民眾的訴求，京都市政府考慮在祇園地區設置閉路電視，並派人到場維持秩序。市長門川大作表示有意在觀光和市民生活之間取得平衡，繼而成為全國其他同樣受到觀光公害影響地區的參考對象。

（共同社／京都新聞）