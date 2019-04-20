【復活節】遊客追捧以色列聖地旅遊　不知已涉間接協助壓迫巴人

復活節一連四日的假期周五（19日）開始，不少人也會趁長假期到外地旅遊。對部分信徒而言，在聖周（Holy Week）親臨以色列耶路撒冷（Jerusalem）紀念耶穌在二千年前受難和復活，更是難能可貴的體驗。 基督徒從世界各地湧至聖城朝聖，重溫當年耶穌進城、被出賣、受審、釘十字架直到復活的片段，亦帶旺以色列旅遊業。只是以色列政府重金投資旅遊業，卻同時為不穩的以巴關係帶來暗湧。

以色列聖地旅遊：棕枝主日（Palm Sunday）當日民眾手持棕櫚樹枝，紀念耶穌當年騎驢入耶路撒冷，標誌聖周的開始。（美聯社）

根據《聖經》記載，耶穌騎驢入耶路撒冷，民眾手持棕櫚樹枝歡迎。耶穌與十二門徒吃過逾越節最後的晚餐後，前往客西馬尼園（Garden of Gethsemane）禱告，其後遭門徒猶大出賣，被羅馬士兵捉拿，在彼拉多面前受審，最終被判釘十字架。耶穌在各各他（Calvary）被釘死後三日復活。

對信徒來說，復活節的意義比任何宗教節期來得重要，原因是耶穌的復活標誌成就救恩，也是教義中不可或缺的部分。

以色列聖地旅遊：近年以色列旅遊業發展蓬勃，2018年錄得逾400萬旅客。圖為位於耶路撒冷的圓頂清真寺（Dome of the Rock）。（法新社）

經濟崛起帶旺旅客流動

近年以色列旅遊業發展蓬勃，過去十年旅客數目已增長近一倍，2018年甚至錄得逾400萬旅客。旅遊部門估計，有7.5萬名基督徒旅客前往以色列參與聖周（即由棕枝主日起至復活節的一周）的紀念活動。

大部分基督徒旅客來自美國或歐洲，但隨國家經濟增長，愈來愈多來自印尼、巴西和中國的旅客前往以色列，想置身《舊約》中記載的場景。旅遊部門指，在2009年至2017年，前往以色列中國旅客增長16倍，相信大部分為基督徒。

以色列聖地旅遊：信徒前往聖墓教堂（Church of the Holy Sepulchre）祈禱。據指耶穌被釘十字架後，遺體於此地埋葬。（美聯社）

遊客重踏耶穌足跡 背十架走苦路

拿撒勒（Nazareth，耶穌故鄉）、伯利恆（Bethlehem，耶穌出生地）、約旦河（Jordan River，耶穌受施洗之地）和加利利海（Sea of Galilee，耶穌講道施神蹟之地）固然是熱門朝聖地，但仍無法與耶路撒冷的地位相比。

走進基督教、猶太教和伊斯蘭教三大宗教的聖地，眼前的是如同電影《受難曲》（The Passion of the Christ）的場景。棕枝主日當日，旅客可以從橄欖山（Mount of Olives）沿小徑前往耶路撒冷舊城，從城內遠眺客西馬尼園。

旅客亦可親身體驗耶穌背起十字架走苦路（Way of the Cross，Via Dolorosa）的情景，由安多尼亞堡（Antonia Fortress）走到各各他，全長2000英呎。想應節的話，可以選擇在受難節（Good Friday）當日走苦路，否則全年逢周五均可體驗。

以色列聖地旅遊：復活節前夕，以色列以外亦有信徒重演耶穌在各各他被釘十字架的情景。（路透社）

旅客一不小心成以巴衝突助燃劑

耶路撒冷以外，西岸定居點亦是以色列政府大力發展旅遊業的重點地段，但此舉卻為不穩的以巴關係帶來暗湧。1967年第三次中東戰爭，以色列佔領西岸，巴勒斯坦人喪失夢想中用於建國的領土，寫下以巴衝突的前奏。根據國際法，以色列目前仍非法佔領西岸。

國際特赦組織（Amnesty International）最近發表報告指，四大旅遊網站包括Airbnb、TripAdvisor、Expedia和Booking.com列出數百客房和景點，均是位於巴勒斯坦領土的以色列定居點。而建造著名景點大衛城國家公園（City of David National Park）的背後代價，卻是令1500名位於錫勒萬（Silwan）的巴勒斯坦居民面臨被趕絕。

旅客到西岸留宿，騎駱駝，在沙漠中的貝都因（Bedouin）帳篷內吃傳統美食，又或者單純到大衛城國家公園一遊，無形中也是在助長以色列壓迫其他民族。

節日之所以要紀念，是要反思歷史和傳統遺留予世人的價值和意義。在歡度佳節和享受旅遊的同時，作為旅客，也要盡可能避免為當地人帶來傷害。

（綜合報道）