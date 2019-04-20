沙特姐妹用5年計劃離家出走：倘若回去　不是死就是坐監

沙特阿拉伯一對姐妹用上5年時間計劃離家出走，所幸她們現身在格魯吉亞（Georgia），暫時安全。她們上周三（17日）公開自己的護照及相片，希望國際人權組織伸出援手。 這對姊妹花現年25歲與28歲，聲稱身在沙特時被困家中，持續遭受男性家屬言語及肢體上的虐待。 她們的經歷與滯留香港數月的一對沙特姊妹麗姆（Reem）及拉萬（Rawan）相似。所幸兩人3月26日在Twitter推文，稱已身處安全地方。但在沙特阿拉伯，尚有更多女子連離開家門的自由都沒有。

現時在該國首都第比利斯（Tbilisi）棲身的瓦法・蘇巴伊（Wafa Zayed al-Subaie，妹妹）與馬哈・蘇巴伊（Maha，姐姐）周三在Twitter創設名為「格魯吉亞姊妹」（georgia sisters）的帳戶發布影片。

她們在影片發言時都沒按沙特規定，遮住臉部或戴上頭巾：「我們是沙特阿拉伯的姊妹。我名叫馬哈，而我妹妹名叫瓦法。我們有危險。我需要你的支持來幫我們發聲。我們要獲得保護。我們要一個歡迎我們以及會保護我們權益的國家。請幫助我們。沙特政府已取消我們的護照。我們現身在格魯吉亞。」

We are Saudi sisters, my name is Maha and my sister Wafa. We are in danger. We need your support to deliver our voice. We want protection. We want a country to welcomes us and protects our rights. Please help us. Saudi government has canceled our passports. We are now in Georgia pic.twitter.com/aWdGtB8sE2 — georgia sisters (@GeorgiaSisters) April 17, 2019

兩人其後又再推文，指他們的父親及兄弟已抵達格魯吉亞並在尋找她們。兩姊妹表示，她們逃離家人的壓迫，因為沙特的法律太弱，不足以保護她們。帳戶中的推文寫道：「我們尋求聯合國難民署的保護，將我們帶到一個安全的國家，請助我們求存。」

My father and brothers arrived in Georgia and they are looking for us.

We fled oppression from our family because the laws in Saudi Arabia is too week to protect us



we are seeking the UNHCR protection

In order to be taken to a safe country

Please help us to survive @Refugees pic.twitter.com/XJwStSGBIl — georgia sisters (@GeorgiaSisters) April 17, 2019

↓↓↓她們後來再度推文，用護照照片證實自己身份：

#SaudSistersRescue

We are still scared to show a complete pictures our passports but now at least you know that we’re Saudi women that are not minors anymore pic.twitter.com/ti5D47pDo1 — georgia sisters (@GeorgiaSisters) April 16, 2019

格魯吉亞內政部已執法人員探訪她們，提供在該國申請庇護的資訊。不過一個有向沙特女性提供協議的全球性網上組織向加拿大廣播公司（CBC）表示，格魯吉亞並不安全，因為沙特阿拉伯人很容易就能去到那裏。

消息人士稱：「到時全族人都能來追捕你，不用持有簽證也不會面對任何問題。」該國內政部周四稱兩姊妹的家人不在格魯吉亞。

姐妹倆曾試圖申請前往澳洲的簽證，但後來因「簽證問題」而未能成事。她們稱沙特已取消兩人的護照，惟沙特駐格魯吉亞大使館周五稱，兩人護照仍然有效。

沙特女子瓦法・蘇巴伊（Wafa Zayed al-Subaie）與姊姊馬哈・蘇巴伊（Maha）4月17日在Twitter開設帳戶求救。（Twitter截圖）

兩人在前路茫茫之際，接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問。瓦法說：「我完全有意願和有能力選擇離開沙特阿拉伯。我沒有犯罪。我的罪是什麼？」在沙特，女性離國是需要男性監護人許可，否則就是違反男性監護人法例（male guardianship law）。

對於馬哈來說，最難受是被人毆打，而對她動手的，是她的父親。「我父親會在我的孩子面前打我。這是我離開的最大動力，我在男性家屬的支配下生活。我寧願死都不想要這樣活着。」

瓦法表示，「你只能活一次，而這不是生活。我無論做什麼都要問准別人許可—求職、搬到另一個地方，以及結婚。這是我們的基本權利，我們卻沒有。」她說：「如我們重回沙特阿拉伯，我們將會被殺，或被送入女子監獄。那裏沒有其他選項。」

（綜合報道）