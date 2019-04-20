日本失明水手成功橫越太平洋抵達福島　「我是世上最快樂的人」

日本失明水手岩本光弘周六（20日）成功完成近兩個月的航海旅程，由美國聖地牙哥（San Diego）出發，橫越太平洋，抵達日本福島縣，令他成為首個不停靠港口而橫渡太平洋的失明人士。岩本指，自己沒有放棄，終於能夢想成真，形容自己是「世上最快樂的人」。

52歲的岩本光弘自16歲失明。岩本與健全領航員史密斯（Doug Smith）一起乘坐12米長的小型帆船「織夢者」號（Dream Weaver）在聖地牙哥出發，經過1.4萬公里的路程後，周六安全抵達福島縣。（Facebook：Mitsuhiro Iwamoto）

52歲的岩本光弘來自日本熊本縣，現居於美國聖地牙哥。2月24日，岩本與健全領航員史密斯（Doug Smith）一起乘坐12米長的小型帆船「織夢者」號（Dream Weaver）在聖地牙哥出發，經過1.4萬公里的路程後，周六安全抵達福島縣。

岩本之前曾挑戰同一壯舉，但以失敗告終。2013年，岩本與日本籍的領航員從福島縣出發，計劃前往聖地牙哥。但離開港口5天後，意外與鯨魚相撞，導致船隻沉沒，二人由日本自衛隊救起。

失敗過後，岩本未有就此放棄，他反而參與三項鐵人比賽，令自己更熟習水性，並幫助自己克服意外的陰霾。

岩本在自己的網站上紀錄航海旅程，他寫道：「這次航行不僅是為了個人成就，也是為了傳達一個信息，當人走在一起時凡事皆有可能發生。」岩本在16歲時失明，他和史密斯挑戰壯舉，希望為慈善機構籌款，協助預防導致失明的疾病。

（共同社）