日本「十連休」長假在即　專家擔心對經濟不利

日本明仁天皇即將退位，為配合新天皇即位典禮，日本政府特意把公眾假期組合，形成4月27日至5月6日的十天連休長假期。 日本媒體周三（17日）報道，長假期間，當地機場和車站或會十分擠擁，有大型旅行社估計出遊人士創新高。部分商店已期待長假帶動銷售。 但當地也「有人歡喜有人愁」，有專家擔心長假期會對經濟造成負面影響，包括工廠停工等。

共同社報道，在長假中，百貨商店策劃有關日本更改年號的紀念促銷活動，有望帶動消費，而且在國內外旅行的人也很多。

東京銀座百貨店松屋預計在十連休期間，銷售額有望比上一年同期增加2成。該店在5月1日開店時，將派員吹奏樂曲，用祝酒款待顧客，慶祝日本年號改為「令和」，又會準備類似福袋的優惠商品。

有旅行社指出遊人士創新高

長假期間，當地機場和車站可能會十分擠擁。按大型旅行社JTB公司估計，在4月25日至5月5日期間住宿一晚以上的出遊人士，包括在國內與海外旅遊者，合計為2467萬人次，較上一年增加1.2%，創歷史新高。JR各公司的列車指定席預約數目，也比上一年大幅增加。

專家指長假影響GDP

但另一方面，當地也有人擔心長假會影響經濟。

日生基礎研究所經濟調查室長齋藤太郎估計，受工廠生產停滯影響，第二季度（4月至6月）實際國內生產總值（GDP）或會減少0.4%。他指「至少無法期待十連休可推升經濟。」

豐田汽車和本田的工廠在4月27日至5月5日會停工，直至5月6日開工。日產汽車的工廠則在十天長假均會停工。

（共同社）