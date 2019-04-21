網上公開自拍照成為潮流，其中不少人喜歡分享自己工作照片。非洲剛果民主共和國 （DR Congo）就有一名國家公園巡邏員上載一張工作照，隨即成為話題。皆因相中的兩隻猩猩擺出有型有款姿勢，成功搶鏡。

維龍加國家公園（Virunga National Park）反捕獵巡邏隊周四（18日）於Facebook公開一張名為「又一個工作日」的照片，見到巡邏員Mathieu Shamavu自拍，背景還有一名同僚和兩隻猩猩。細心一望，其中一隻猩猩像雙手插袋、側身望鏡頭，像擺出一副帥氣的樣子。而另一隻猩猩站於Shamavu後面，身體稍為前傾，猶如爭取上鏡位置般。

該照片公開後，吸引超過1.7萬人次讚好、另外分享次數亦達1.7萬次。而有關專頁亦有多張巡邏員與動物的合照，包括另一名巡邏員Patrick Sadiki與兩隻猩猩的「家庭照」，令網民可能會心微笑。

請按以下圖片了解更多巡邏員和動物之間的故事：

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不過在歡笑過後，巡邏隊都希望大家可以了解這些照片的背後意義：保護瀕危絕種生物。以巡邏隊身處的維龍加國家公園為例，面臨滅絕的山地大猩猩（mountain gorilla）有大約三分之一都是於這個獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的區域棲息，牠們多年來受到戰火和非法捕獵等影響，數目急劇下降。

目前維龍加國家公園由超過600名巡邏員駐守，他們經過長時間訓練，每天不怕犧牲地守護自然生態。有不少網民留言感謝他們的無私貢獻，並表示會捐款以表支持。

（綜合報道）