香港「花生指數」急升　堅果價格隨漲　抵禦中美貿易戰影響？

藝人黃心穎與歌手許志安「車廂事件」哄動全城，就連《紐約時報》和美聯社亦有報道，港人在旁密密「食花生」，「花生指數」可謂急劇上升。 與此同時，全球多種堅果似乎「一呼百應」，例如杏仁和腰果等價格持續上升，甚至抵禦中美貿易戰的關稅衝擊。難道港人的「花生需求」帶動堅果「起死回生」，還是當中另有原因？

堅果價格：香港近日因藝人出軌事件而有充足「花生」供應量，就連美國媒體也認為這一宗優質「花生新聞」，紛紛報道。（Getty Images）

美國杏仁2019年3月的價格上漲至每磅約3.25美元，較2018年9至10月的價格多升8%。惟僅僅1年前，杏仁的前景還是一片暗淡。

杏仁關稅遭加50% 成貿戰爛頭卒

2018年3月，美國總統特朗普（Donald Trump）引用「232條款」調查報告對進口鋼鋁材徵收分別加徵25%及15%關稅。中國在4月2日作出反擊，對總計30億美元的美國貨加徵關稅。杏仁，腰果和開心果等被加徵15%關稅。

隨着中美貿易戰升溫，當中的杏仁命途多舛，連番遭到關稅「輾壓」。華府7月6日對價值340億美元的中國貨徵收25%關稅，北京推出等額措施報復。當中進口杏仁被額外加徵25%關稅，連帶之前的15%和10%基本關稅，杏仁的關稅飆升至50%。

為何北京要狙擊杏仁呢？

堅果價格：美國加州陽光充沛，盛產杏仁。而美國本身也是生產杏仁的大國，佔全國總產量八成。（Getty Images）

▼杏仁名稱小知識▼​​

人們平日食用的「美國杏仁」（almond）擁有啡色外皮而且味道可口，一般經過烘焙。

這種堅果其實是一種名為扁桃（Prunus dulcis）的植物的果實種子。

不過由於扁桃仁外型與中國的南北杏相似，被大眾叫作「杏仁」。

故此，中國關稅清單上不會有「杏仁」二字的蹤影，而是用扁桃仁或扁桃核稱呼這種堅果。

關稅＋大豐收 業界憂價格大跌

美國是杏仁生產大國，佔據了全球約八成的產量，當中又以加州為生產重鎮。中國作為美國第二大杏仁進口地，對杏仁加徵50%關稅，旨在削弱中國對美國杏仁的需求；部分中國企業則改向澳洲進口杏仁，避開關稅。

2018年7月，杏仁在需求疲弱下，價格逐步跌至每磅2.46美元。正當美國農民苦苦思量採購量下跌的問題時，更不幸是該年美國杏仁大豐收，農民憂慮這變相增加滯銷風險，同時令業界瀰漫一股消極情緒，擔心產品價格進一步下跌。

堅果價格：我們平日所吃的杏仁其實是一種名為扁桃（Prunus dulcis）的果實種子。（Getty Images）

別國需求抵消中國出口下跌

所謂「柳暗花明又一村」，關稅與豐收的夾擊下，杏仁竟然闖出新天地。自2018年8月至2019年2月，雖然出口至中國和香港的美國杏仁下跌25%，但這段期間的總出貨量卻只是輕微下跌1%。之前為豐收與加徵關稅而憂心的農民，終可鬆一口氣。

加州杏仁商會（Almond Board of California）指出，由於中國以外的其他國家市場需求上升，填補出口至中國下跌的部分，令美國杏仁的採購量未如預期般劇烈縮減。商會指出，美國國內出貨量增加4%；加拿大和墨西哥的出口急增10%；東南亞國家的出口更是飆升13%；日本也增長5%。

堅果價格：杏仁用途廣泛，不但可以製作不同食品，其健康和美容功效也受到青睞。（Getty Images）

杏仁用途廣 素食興起後需求大

杏仁能夠獲得多國「祝福」的原因之一是其用途廣泛，而且市場龐大。英國市場顧問公司Future Market Insights指出，杏仁產品可應用在飲料、零食、烘焙和糕餅、個人護理、化妝品和藥品等等。杏仁除了是全球第二受歡迎的堅果零食之外，隨着素食的興起，由杏仁製成的杏仁奶、杏仁乳酪和杏仁牛油也受到關注。

根據英敏特公司（Mintel）2018年統計指出，杏仁奶在美國植物奶市場的市佔率高達64%，大幅拋離排第二、佔13%的豆奶。由此可見，即使是美國本身也對杏仁有一定需求。

美國杏仁「有麝自然香」，市場需求充裕，關稅作用雖帶來恐慌，但暫時仍未有真正傷及出口量，故此業界的消極劇本最終也沒如期演出。

（綜合報道）