泰國海軍清拆布吉島海上小屋　兩住客潛逃

美國男子埃爾沃托夫斯基（Chad Elwartowski）與其泰籍女朋友素巴尼（Supranee Thepdet）在泰國布吉島對開公海建屋。泰國指控二人侵犯領土主權，海軍周一（22日）清拆房屋。二人面臨被判終身監禁或死刑，目前正在潛逃。

泰國海軍派出三艘船隻前往布吉島對出公海清拆海上小屋，並拖回岸邊用來作為證物。

海軍將領Vithanarat Kochaseni向記者表示，埃爾沃托夫斯基和素巴尼在社交媒體宣布自治，損害泰國的獨立主權。當局又指，小屋有翻側的危機，且沒有警告燈，對船隻構成危險，並提到商船和油輪均會使用有關航道，如發生碰撞導致漏油，將造成重大損害。

泰國已撤銷埃爾沃托夫斯基的簽證，並起訴二人侵犯泰國主權，最高可被判終身監禁或死刑。埃爾沃托夫斯基和素巴尼在海上小屋已居住兩個月，泰國海軍4月13日前往搜查前已潛逃。暫時未知二人下落，但泰國政府相信他們仍在境內。

埃爾沃托夫斯基和素巴尼的兩人海上小屋位於阿曼達海（Andaman Sea），接近布吉島，已在海中下錨固定。小屋距離岸邊約19公里處，已非泰國領海。兩人3月曾發布影片，片段中他們坐在屋頂喝香檳，並呼籲其他人加入他們的行列。

埃爾沃托夫斯基（Chad Elwartowski）與泰籍伴侶素巴尼（Supranee Thepdet）於3月26日上載照片，展示他們在「海上家園」屋頂喝香檳。（Supranee Thepdet Instagram帳戶）

有份出資建造房屋的海洋建造者公司（Ocean Builders）表示，小屋位於公海，並非泰國管轄範圍內。惟泰國當局指，房屋位於專屬經濟區200英哩內，構成侵犯領土主權。

宣揚在離岸地區建設漂浮城市的海上家園研究所（Seasteading Institute）則指，埃爾沃托夫斯基和素巴尼為海上家園運動立下里程碑，證明單一家庭亦可以在公海中建家，成本更低於普通一間位於美國的房屋。海上家園研究所主席夸克（Joe Quirk）更指，埃爾沃托夫斯基在居於海上期間對生態系統進行研究。

（路透社／曼谷郵報）