【朝俄峰會】金正恩訪俄背後　當地朝鮮僑民默默工作的辛酸

朝鮮領袖金正恩出訪俄羅斯，周四（25日）將在遠東城市海參崴（Vladivostok）與總統普京（Vladimir Putin）會面，希望加強兩國合作，促進朝鮮經濟。 今時今日在俄羅斯境內，有大批朝鮮僑民在當地默默打工，並為國家賺取外匯。對於當地人而言，找朝鮮人打工絕對是「好使好用」；但對這班朝鮮人而言，背後也有不少辛酸，而且正面臨遭驅逐的危機。

朝鮮工人：勤奮的象徵

路透社指，大約10萬名朝鮮人在全球各地工作，每年賺取大約5億美元（39.2億港元），當中俄羅斯的朝鮮僑民，曾佔3萬人。關注朝鮮動態的新聞網站《朝鮮新聞》 （NK News）指，大批朝鮮人到俄羅斯工作，他們通常組成團隊，取得當地建築或裝修工程合約。

但這些朝鮮人都有一些共通點，包括很少與外界接觸，而且都會「要求」僱主把部分酬金（大約500至900美元）匯到朝鮮的國庫內。

這次金正恩訪問的海參崴，就有大量朝鮮工人為國打工，當地人表示，裝修工人通常由4批人士組成：俄羅斯和烏克蘭人、烏茲別克等前蘇聯中亞國家人士、中國和越南人、最後就是朝鮮人。

在海參崴民眾心目中，朝鮮人勤奮、刻苦耐勞、願意學習，而且最重要的是他們少有不良嗜好或鬧事，因此大家都樂於聘用他們。

朝鮮領袖金正恩周三（24日）出訪俄羅斯遠東城市海參崴，並於周四（25日）在遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）與總統普京舉行峰會。（路透社）

「不要急，只要快」的辛酸

但朝鮮工人亦非十全十美，他們很多時為了趕工而無視質素，例如不會等待水泥完全乾涸就跳到下一個步驟。這個問題背後的原因，除了他們希望可以盡快得到工資外，也是因為要「跑數」－必須在指定時間內籌得足夠款項，上交國家。

位於美國紐約的組織「人權監察」（Human Rights Watch）2017年一份報告指，朝鮮海外工人的待遇遠低於國際標準，他們不但要把大部分薪水上繳國家，而且日常生活都遭監視和控制，基本的言論或集會自由根本不存在，甚至沒法拒絕過長的工作時間，生活猶如奴隸。

朝鮮因多次發展核武而遭受國際社會制裁，經濟收入大受影響，因此政府需要靠大批海外打工的朝鮮人賺取外匯幫補經濟。圖為首都平壤街頭景色。（Getty Images）

制裁斷財路

即使朝鮮工人在本地人眼中屬「好使好用」，平壤利用他們賺外匯的日子卻不長久。

平壤政府因為發展核武而遭國際社會制裁，聯合國安理會在2017年12月更通過決議，要求理事國成員在24個月內，遣返各成員國內賺取外匯的朝鮮人。身為理事國之一的俄羅斯就在2018年將近2萬名朝鮮人遣返家鄉，佔整體人數近三分二。

金正恩訪俄之旅或可能討論這些朝鮮「經濟主力」的前途，對於平壤政權或俄羅斯社會而言，失去這些勤奮的工人始終都是一大損失。

（路透社／朝鮮新聞）