NASA「洞察號」接收到震動訊號　科學家相信已首次錄得火星地震

美國太空總署（NASA）位於加州的噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）周二（23日）宣布，火星探測器「洞察號」（InSight）所搭載的地震儀於2019年4月6日接收到震動訊號，使科學家相信他們有史以來首次錄得火星地震（Marsquake）。

「洞察號」探測器於2018年11月登陸火星，它的「SEIS」（Seismic Experiment for Interior Structure）地震儀系統則在2018年12月才接觸火星表面，由用於探測低頻的法國製感應器及探測高頻的英國製感應器所組成。系統錄得的地震數據有助科學家了解火星的內部結構，以便明白火星如何形成。

任務團隊表示，這次火星地震的強度約等於地球的2.5級地震，而目前科學家仍在分析訊號，以確定震動是由火星地殼內部產生，而非風聲或聲音失真所致。

「洞察號」地震儀首席研究員洛格諾內（Philippe Lognonne）表示，「訊號的高頻率及頻寬與地裂非常相似，因此我們很有信心認為這是一次火星地震」；他又透露，他們等待類似的紀錄已經好幾個月，而證明火星依然地震活躍，令人感到興奮。

「洞察號」任務首席研究員巴納特（Bruce Banerdt）則表示，這次發現繼承了近半個世紀以前的阿波羅計劃，當時太空人把地震儀留在月球上以測量月球的地震，「今次發現將衍生一門新學科：火星地震學。」

（綜合報道）