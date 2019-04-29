【德仁繼位】日本天皇「萬世一系」　來到第126代無人能敵？

日本明仁天皇即將退位，由德仁皇太繼位，登基成為新天皇。算下來德仁將會是第126代的日本天皇，如此「萬世一系」的君主可謂前所未見。

一份在1727年，由德國博物學者坎普弗爾（Engelbert Kaempfer）整理的一分日本天皇清單。當中寫到的今上天皇是東山天皇，至1709年在位。（Getty Images）

天皇族系號稱「萬世一系」，即從首任以來一脈相傳，從未間斷。當然部分的天皇只見傳說無從考證，但自有實質記載，第16代的仁德天皇起計算也有111代。如此長壽族譜的君主可謂前所未見。

世上沒有任何君主能超越

在中國、朝鮮還是越南都是君主制的時代，一旦改朝換代君主系譜就會改變。如中國最後一個朝代的清朝，愛新覺羅氏自入關後只維持了10代，連日本天皇的十分之一也沒有。

觀看世界其他國家，歷史中較為長壽的有法蘭西王國的3個王朝，包括卡佩王朝（15代）、瓦盧瓦王朝（13代）及波旁王朝（8代），整體加起來也只有36代。

若以現存的英國計算，英國今天的王族自1714年，漢諾威家喬治一世開始。當年英女王安妮駕崩，但因斯圖亞特家後續無人，只能由說德語的喬治一世繼承，成為英國國王。漢諾威家、與後來的薩克森—科堡—哥達家、及溫莎家可視為同一家，至今天的伊利沙伯女王二世，為第11代。

自喬治一世開始計算，今天伊利沙伯女王二世是第11代。（Getty Images）

公家代表藤原氏 沿自669年

要比皇室長壽相信無人能與日本相比，因此只好看名門貴族了。但可惜的是日本今天絕大部分的名門貴族都是在戰國時代出現，根本無從比較。而一些為朝廷服務的公家（貴族），最著名現存的是藤原氏，藤原氏最早可考究至天智天皇，在669年的賜姓開始。

藤原氏其後大量分家，衍生大量氏族，鎌倉時代後各家均以家名代稱，明治維新後直接家名變姓氏。因此今天一些看上去與藤原氏無關的姓氏，有可能是藤原氏的後代。如最後至明治時期擔任藤氏長者（藤原一族最高長老）的，非姓藤原而姓九條。九條家今天的當主是九條道成。

出雲大社的宮司千家，沿自與天皇同樣出自神話的出雲氏。千家到今天是第84代。（Getty Images）

出雲大社宮司千家 今天第84代

至於名門，就要算與天皇同樣緣自神話的出雲氏了，出雲氏首見於崇神天皇年間出現的出雲國造。出雲後在日本南北朝時分裂成千家及北島兩家，而千家成為了出雲大社的歷代宮司家族。今天千家當主是千家尊祐，按族譜記載是第84代。

順帶一提，皇族高圓宮家的公主典子，在2014年與千家尊祐的長男，千家國麿結婚，改姓千家典子。「天皇家與出雲家」兩個神話家族共結連理，在當年一度成為佳話。

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