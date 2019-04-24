醉駕車禍中毀容　女鬥士堅強面對　惜不敵癌魔逝世

委內瑞拉女子薩布里多（Jacqui Saburido）1999年在一宗醉駕車禍中，身體逾6成皮膚遭受三級燒傷，臉容盡毀。她沒有放棄自己，多年來反而積極參與反醉駕行動，以自己的身體與經歷警醒他人。 德州酒精飲料委員會（Texas Alcoholic Beverage Commission）證實，薩布里多上周六（20日）因癌症逝世，享年40歲。她的親友指，薩布里多的最後願望是安葬在母親旁邊。

薩拉里多生於加拉加斯，是家中獨女，意外前面容標緻，並在大學修讀工業工程。她1999年來到美國修習英語，此時卻遭遇無情和恐怖事件。

1999年9月19日凌晨，薩拉里多到達德州後不足1個月，她與4名朋友參與聚會後乘車回家。但不幸當時有一名18歲男子斯特夫（Reggie Stephey）在路上醉酒後駕駛，兩車相撞並且起火。

薩拉里多的兩名朋友當場身亡，她則身陷火海，最終身體逾六成皮膚受到三級燒傷，頭髮、鼻子和耳朵也失去了。斯特夫則因兩項酒醉過失殺人罪，判監7年。

醉駕車禍女子：薩布里多的父親在意外後對她無微不至，在每次手術的前後也陪伴她。（資料圖片）

薩拉里多獲救後奇蹟生還，經歷超過100次手術重整面部和身體，且保險沒保障的醫療費，高達約500萬美元（約3900萬美元）。她的父親阿馬德奧．薩拉里多（Amadeo Saburido）沒有放棄她，反而長期陪伴和鼓勵女兒，為她洗澡和餵食，無微不至。

殘障的身軀沒有阻礙薩拉里多，她更積極參與反醉駕活動，還曾經登上名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的節目。她曾經在一場演講上說，「即使這意味我坐在這裏對着攝影機，沒有耳朵、沒有鼻子、沒有眼睫毛、沒有頭髮，但如果能夠幫助別人做出明智選擇，我還是會照樣做一千次」。

她的行為鼓舞人心，不過薩拉里多也坦承，自己仍然有部分無法走出的傷痛。最終她在上周六（20日）因癌症在危地馬拉逝世，結束40年的人生。她的親戚何塞（Jose Saburido）表示，薩拉里多是眾人榜樣，她的遺體將送回委內瑞拉，「她的最後願望是安葬在母親旁邊」。

（綜合報道）