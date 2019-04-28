西班牙四料選舉　細數十大另類候選人

西班牙舉行多場重要選舉，包括周日（28日）的全國大選，之後再有地區選舉及5月26日的歐洲議會選舉。當地傳統上的候選人名單都是由公務員和律師組成，雖然今年的選戰亦不例外，但也出現一些「另類」候選人讓民眾選擇。 與其他歐盟成員國相比，在西班牙從政可謂吃力不討好，人工低之餘，又經常被民眾視為出氣袋，更指他們是社會不穩的元兇，但依然有「勇士」決定參與政治。就讓我們細數這場選戰中的十大「奇人異士」：

1. 鬥牛勇士

鬥牛是西班牙國粹，撇開很多人認為活動殘酷的爭議，鬥牛勇士的勇敢和機智確是令人佩服。因此多個政黨都找來鬥牛勇士參選，以立場保守的人民黨（Popular Party）為例，三個不同選區的參選名單上就分別有兩位鬥牛勇士及一名遺孀出選。

當地選舉主要採取比例代表制，加上三人的排名都較後，躋身國會的機會不大。但人民黨安排他們參選，主要目的是牽制極右政黨聲音黨（Vox Party），避免該黨在人民黨的鄉郊票倉「立足」。

聲音黨也派出鬥牛勇士參選，該黨以守護鬥牛文化為競選基礎，與保守派立場相近，因而被人民黨領袖卡薩多（Pablo Casado）視為威脅。

西班牙大選：多個政黨都以守護鬥牛的傳統為賣點，更出動鬥牛勇士參與選舉。（Getty Images）

2. 喪女之痛的父親

保守派的科爾特斯（Juan José Cortés）被視為躋身議會的大熱門，他的冒起受到5歲女兒在2008年被殺影響。西班牙刑法規定，法院只會判處犯嚴重罪行的人終身監禁，因此科爾特斯一直要求收緊相關法律，並表示當選後會提出放寬終身監禁的定罪標準。

西班牙大選：科爾特斯因女兒被殺而決定投身政壇，他主張放寬終身監禁的定罪標準，令他成為國會議員的熱門人選。(Facebook／JuanJoseCortesOficial)

3. 出位記者

人民黨派出了歷史學家兼記者阿爾瓦雷斯（Cayetana Álvarez de Toledo）成為巴塞羅那（Barcelona）的頭號候選人，她曾經活躍於反加泰羅尼亞獨立運動，並經常批評黨友兼時任首相拉霍伊（Mariano Rajoy）。

阿爾瓦雷斯的敢言立場被人民黨視為力壓公民黨（Ciudadanos）及聲音黨等極右政黨的生招牌。

西班牙大選：歷史學家兼記者阿爾瓦雷斯代表人民黨出選，其敢言的性格連黨友兼時任首相拉霍伊都不放過。（Getty Images）

4. 支持獨裁者的將領

西班牙於二十世紀曾經歷近四十年的佛朗哥將軍（Francisco Franco）獨裁統治時期，其極右立場令加泰羅尼亞、巴斯克地區吃盡苦頭，因此當地通過法律「去佛朗哥化」。不過近年極右政黨掘起，聲音黨找來四名退休將領出選，其中兩位曾於社會黨執政時代，政府決定在烈士谷（Valle de los Caídos）起出佛朗哥的骸骨時，聯署支持佛朗哥對國家的貢獻。

聲音黨領袖阿瓦斯卡爾（Santiago Abascal）主張向加泰獨派和移民採取強硬立場，因此這些退休將領或有助爭取選民支持。

西班牙大選：佛朗哥將軍獨裁統治國家近四十年，他在二戰時雖然宣布中立，但立場傾向與軸心國保持友好關係。圖為他在1940年與納粹德國領袖希特拉會面。在2019年的大選中，兩名代表極加聲音黨的前將領曾聯署支持佛朗哥的貢獻。（Getty Images）

5. 商界領袖大戰經濟專家

公民黨領袖里韋拉（Albert Rivera）邀請可口可樂的全球行政副總裁德昆托（Marcos de Quinto）參與全國大選。該黨希望藉對方的管理經驗，與人民黨爭取右翼選民之爭佔上風。

人民黨當然不會因此坐以待斃，找來多名政治新臉孔，包括以著名電視經濟學家兼投資專家拉卡列（Daniel Lacalle）出任該黨經濟政策專家，務求成為支持者的「明燈」。不過公民黨則認為拉卡列欠缺一份嚴謹。

西班牙大選：代表公民黨參加全國大選的德昆托曾經是可口可樂其中一位掌舵人。（Getty Images）

6. 投誠者

公民黨招攬了一批前人民黨及社會黨人士，包括羅德里格斯（Soraya Rodríguez），這位前社會黨國會議員將代表公民黨角逐歐洲議會議席。

羅德里格斯經常批評首相桑切斯（Pedro Sanchez）對於加泰獨派政黨太過軟弱，言論與里韋拉抨擊社會黨政府的立場一致。他們很大機會取得前政府檢控官巴爾（Edmundo Bal）的支持，後者曾經主導刑事檢控多名加泰自治政府官員，但其後遭馬德里政府放棄，於是轉投公民黨懷抱。

「倒轉槍頭」策略並非每次奏效，前人民黨議員克萊門特（Silvia Clemente）首次代表公民黨黨內地方選舉初選本來取得領先，但由於選舉出現不公，最終打擊她出戰的機會。

西班牙大選：羅德里格斯由社會黨轉投公民黨，參加歐洲議會選舉。（Getty Images）

7. 體育明星

首相桑切斯被認為立場溫和，但其中一名黨友則絕非善男信女：埃爾南德斯（Pepu Hernández），如果大家有留意籃球，這個名字肯定不會陌生，因為在2006年的世界籃球錦標賽中，他執教的西班牙隊首次奪得冠軍。如今他的舞台由籃球場轉至政治，代表社會黨競逐馬德里市長一職。

埃爾南德斯並非首位轉戰政壇的國家籃球隊教練，因姆布羅達（Javier Imbroda）曾為公民黨參加安達盧西亞（Andalusia）自治區選舉，現時他是當地的體育部長。

這場選戰本來還是2016年巴西里約熱內盧奧運跳高金牌得主貝蒂亞（Ruth Beitia）的表演機會，她原本成為人民黨坎塔夫里亞（Cantabria）地方選舉代表，但她連番出醜及發表具爭議言論，令黨內人士不滿，最後決定放棄提名，無緣在政治方面挑戰更上一層樓。

西班牙大選：跳高好手貝蒂亞（Ruth Beitia）曾經代表國家揚威2016年里約熱內盧奧運，但她轉戰政壇則際遇一般，更因為多番出醜而喪失地方選舉代表資格。（Getty Images）

8. 法國總理「撈過界」

前法國總理瓦爾斯（Manuel Valls）以獨立候選人身份出選巴塞羅那市長，並獲公民黨支持。他本身出生於當地，在上世紀80年代入籍法國，曾經在2012年參加法國社會黨總統初選，其後入閣成為內政部長，在2014年獲時任總統奧朗德（François Hollande）任命為總理。

瓦爾斯雖擁有如此輝煌政治履歷，但要贏得巴塞羅拿市長席位絕非易事。他需要面對現任市長、獲左翼「我們可以黨」（Podemos）支持的科勞（Ada Colau）及加泰獨派代表馬拉加利（Ernest Maragall）夾擊。外界形容這場三頭馬車之爭為「巴塞羅那之戰」。

提到前總理，後佛朗哥時代的首位民選首相蘇亞雷斯（Adolfo Suárez）的同名兒子是人民黨全國選舉的其中一位候選人，但他曾經於訪問中就墮胎連番失言，最終需要收回言論，或可能影響他的勝算。

西班牙大選：法國前總理瓦爾斯以獨立身份角逐出生地巴塞羅拿市長，但當地選情激烈，他能否成功「踩過界」仍屬未知之數。（Getty Images）

9. 太空人

桑切斯內閣有一位政治明星－科學部長杜克（Pedro Duque），他從政前是一位太空人，曾多次參與太空任務，包括於2003年前往國際太空站。杜克在外界心目中一直是最受歡迎內閣成員，但他被指開私人公司管理物業收入，惹來避稅之嫌。即使當局調查後認為證據不足，但已經成為政敵大肆攻擊的目標。

杜克與多名內閣成員一樣，在這次選舉代表社會黨出戰，力求保住席位。

西班牙大選：現任科學部長杜克本身是一位太空人，曾參與多次太空任務，更在國際太空站逗留一段時間。（NASA／Getty Images）

10. 在囚加泰政治人物

加泰羅尼亞2017年發起獨立運動，但以失敗告終。多名發起人一是被捕成為階下囚，或是流亡國外。在這場選舉中，獨派人士提名他們參選，包括已經被囚禁近一年半的加泰自治政府前副主席洪克拉斯（Oriol Junqueras），他代表加泰隆尼亞共和左翼（Catalan Republican Left）出戰大選及歐洲議會。

由於他身陷囹圄，最高法院禁止他外出拉票，但獲選舉委員會批准他在獄中舉行記者會宣布政綱。

目前流亡比利時的自治政府前主席普伊赫德蒙特（Carles Puigdemont）則會代表自己創立的一起為了加泰隆尼亞黨（Junts per Catalunya）參加歐洲議會選舉。他們一旦當選，或可能成為馬德里中央政府其中一個棘手難題。

西班牙大選：加泰羅尼亞自治政府前主席普伊赫德蒙特目前流亡比利時，他將代表自己創立的一起為了加泰隆尼亞黨出戰歐洲議會選舉。（Getty Images）

（Politico歐洲版）