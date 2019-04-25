【麻疹爆發】美國錄得695宗病例　2000年宣布絕跡以來最多

全球麻疹肆虐，美國出現自2000年宣布麻疹絕跡以來最大規模爆發。疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）周三（24日）指，2019年已錄得695宗病例。 聯合國周四（25日）發表的報告指，過去8年平均每年有2000萬兒童未有接種疫苗，為現時麻疹在全球爆發埋下伏線。

截至周三，美國22個州份出現麻疹個案，共有695宗病例，打破2014年667宗病例的紀錄。今次爆發主要地區為紐約市的極端正統派猶太社區和市郊地區，華盛頓州亦出現大規模爆發。當局指，自2018年10月，紐約市已錄得最少390宗個案，為該市1991年以來最嚴重疫情。

疾病控制與預防中心警告，如疫情持續，麻疹病毒有機會再次在美國找到立足之地持續出現。當局指，麻疹病毒容易在疫苗接種率低的社區失控地傳播。

據世界衛生組織（World Health Organization）指，2019年首3個月全球已錄得超過11萬宗麻疹個案，比前一年同期大幅上升300%。

聯合國兒童基金會（UNICEF）報告指，2010年至2017年期間，估計共有1.69億兒童未有接種首針疫苗，相等於每年約有2110萬兒童未有接種疫苗。聯合國兒童基金會執行總監福爾（Henrietta Fore）指，今日麻疹在全球爆發，起因在多年前已伏下。

（路透社）