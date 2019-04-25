日本現疑似Banksy塗鴉　東京都政府限時兩周公開展示

日本東京都港區一扇防水閘門上，2018年12月出現一隻提着公事包撐傘的老鼠塗鴉，風格疑似出自英國塗鴉大師Banksy之手，由於不少民眾都想親眼看看這個作品，東京都政府周四（25日）決定在新宿區的都廳第一本廳舍2樓公開展示這幅作品，吸引許多民眾到場拍照。

據報道，東京都政府本來打算拆下防水閘門部分組件來保存，但因為不少居民都向當局要求展示這幅作品，所以決定配合日本黃金周10天連假，由周四起一直到2019年5月8日期間限時展示，而當局目前還未決定展示結束後要如何處理這幅畫。

東京都知事小池百合子表示，「如果有任何問題的話，歡迎Banksy聯絡東京都廳」；她上周三（17日）發表演說，指東京都廳為了查明這幅作品的來歷，試圖聯絡Banksy，但目前尚未得到回覆。

來看這幅作品的71歲男子石川晃弘說，「因為他是位備受矚目的藝術家，我來這裏希望它是真的」；來自挪威奧斯陸（Oslo）的70歲男遊客霍爾拉森（Knut Holth-Larsen）則表示，他與妻子都覺得作品很有趣，「今天能看到額外令人高興」。

另外，茨城縣水戶市米澤町一間洗衣店外牆下方日前也發現疑似Banksy塗鴉作品，而且同樣是提着公事包撐傘的老鼠圖案，許多當地民眾得知後都前來拍照，讓洗衣店變得人頭湧湧。

（綜合報道）