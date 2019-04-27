中美貿易戰未收兵　開心果仍暢銷　美國「靠運氣」如願壓倒伊朗

香港「花生價格」因藝人黃心穎與歌手許志安「偷食事件」而急升，美國杏仁則因多國需求持續不斷，不但抵消中國減少進口的影響，連出口價格下跌的擔憂也消散。 至於另一種備受歡迎的堅果——開心果，也在上演類似的劇目，而美國在背後更是多得死敵伊朗的「倒霉」，才得以撐過一波滯銷危機。

貿易戰揭幕後，中國政府4月起對美國開心果徵收報復性關稅，令稅率由原本的5%升至現在的45%。中國作為美國開心果最大出口市場之一，關稅戰開打令美國農民陷入一片愁雲慘霧，加上當地開心果收成良好，他們起初非常擔心出貨量大跌和滯銷，不過這種憂慮暫時未有成真。

根據美國開心果行政委員會（Administrative Committee for Pistachios）的數據顯示，截至2018年8月，美國開心果對中國的出口量上升7%，達到1.08億磅的紀錄，而在往後6個月又額外上升了10%。數據亦顯示，2018年美國開心果出口佔比中，中國佔整體約26.3%，比2017年上升約3.2%。

如今美國開心果價格約為每磅4.5美元，年內價格上漲約6%。

堅果價格：美國開心果農原先擔憂中美貿易戰的影響導致產品滯銷，不過這種憂慮至今沒有發生。（Getty Images）

氣候變化致伊朗產量大跌 美國保住中國市場

相較於杏仁，美國開心果暢銷和價格上漲的原因，或多或少帶有幸運成份。首先開心果是中國人熱愛的賀年食品，市場有一定基礎；其次是隨着中美達成貿易協議的呼聲漸大，中國可能因此沒嚴格執行關稅收費；第三個原因卻與美國死對頭伊朗「倒霉」有關。

縱觀全球，美國和伊朗是全球首兩大開心果產地，過去10年控制全球約七至八成的產量。種植開心果需要大量水源，惟伊朗2018年因水源短缺和高溫等環境因素，導致開心果收成大跌約七成。伊朗《金融論壇》報（Financial Tribune）2018年9月曾報道指，該國開心果重鎮克爾曼省（Kerman）的農業部高級官員賽義迪（Abbas Saeedi）估計，當地開心果產量將大跌九成。

《日經亞洲評論》引述一名東京的堅果供應商指出，伊朗開心果的價格由每磅約6.9美元升至約8.97美元，漲價約30%。在此消彼長和選擇不多的情況下，客戶結果轉買美國開心果。

堅果價格：伊朗擁有悠久的種植開心果歷史，開心果也深入當地的文學、信仰和節日之中。（法新社）

伊朗開心果一波多折

值得留意的是，開心果英文為Pistachio，源自波斯名字Pisteh。開心果在伊朗有數千年種植歷史，這種堅果亦深植伊朗文化和日常生活。反觀美國農民只是約30年前才開始種植，卻憑着美國在環球貿易的巨大優勢不斷擴張市場，得以與伊朗在開心果市場上平分秋色。

美國與伊朗交惡多年，後者受盡制裁和融資等限制，伊朗開心果業難以大力發展，直至2016年兩國簽定《伊朗核協議》（JCPOA），伊朗開心果才有機會開拓更多海外市場。惟特朗普上台後，又馬上將大門關上。

特朗普2018年5月退出《伊朗核協議》，全球聚焦伊朗石油和天然氣等能源的影響，卻沒多少人注意當地開心果農的苦況。同一時期，伊朗本應能在中美貿易戰背景下，從龐大的中國市場獲利，怎料天意弄人，氣候問題導致的大失收令這如意算盤無法敲響，亦令伊朗開心果仍然「開不了心」。

（綜合報道）