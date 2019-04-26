神秘海洋生物出沒印度洋深處　外形似水母發藍光　疑為新品種

來自「五大洋深處探險」（Five Deeps Expedition）計劃的科學家最近在印度洋（Indian Ocean）爪哇海溝（Java Trench）7000米的海底，發現一種神秘海洋生物，外形與水母相似，且會發出藍光，相信是此前從未見過的水母品種。

潛水員韋斯科沃（Victor Vescovo）在7000米的海底中，發現神秘海洋生物。從拍攝所得的短片可見，神秘生物頭部圓圓，有一條長尾巴，外形與水母相似。從遠處看，像是一名拖著降落傘的傘兵。最神奇的是，牠還會發出美麗藍光。

研究團隊對這種神秘生物感到十分稀奇，希望找出這個生物是甚麼物種。探險計劃的首席科學家賈米森（Alan Jamieson）在網上得知有日本科學家也曾發現同類生物，認為很有可能是屬於被囊動物亞門（tunicate）的海鞘（ascidian）。

賈米森指，仍然未能確定神秘生物究竟是何物種。他提到，海鞘通常會用長長的觸手將自己固定在海床，並出於某種原因升起身體，將水中含有的微小生物過濾攔截下來，當做食物。他相信，由於爪哇海溝不時發生振動，如生物固定在海床便有機會被活埋，因此神秘生物為了適應環境而改變，將身體升起離開海床。

「五大洋深處探險」屬日本財團—GEBCO海床2030計劃（Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 Project）的一部分，目標是在2030年前製成詳細的海底世界地圖。這次行動同時也是人類首度到達爪哇海溝的深處，為海洋探索史寫下新的里程碑。

科學家最近在印度洋（Indian Ocean）爪哇海溝（Java Trench）7000米的海底，發現一種神秘海洋生物，外形與水母相似，且會發出藍光，相信是此前從未見過的水母品種。（Five Deeps Expedition）

（美國有線新聞網絡／news.com.au）