【復仇者聯盟】打破中國開畫票房紀錄　超級英雄何以深得歡心

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）周三（24日）在香港和內地上映。逾十年的鋪排，這套電影終於在最終章一次過「曬冷」，吸引忠實影迷在「被劇透」前，爭相先睹為快，解構超級英雄如何扭轉魁隆（Thanos）彈指間毀滅宇宙一半人口的命運。 電影集結歷代超級英雄，更可能是部分元老級復仇者的告別作，吸金能力有保證。電影尚未正式上映，已在中國內地打破多項票房紀錄，不禁令人再細想，為何荷里活製的漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe，MCU）系列，會成為中國電影市場的傳奇？

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映前，已打破多項中國票房紀錄：提前12天發售的預售首日內，票房已破億元人民幣，是中國電影史上的第一次；至上映前一天的總預售突破7億人民幣，創下中國市場電影預售紀錄。

發行商華特迪士尼（Walt Disney）周三指，電影在中國首日開畫票房估計達1.07億美元（約8.39億港元）。

路透社報道，《復仇者聯盟4：終局之戰》也是中國歷來最快突破5億人民幣票房的電影，甚至在開畫當日，全國戲院逾八成時間都是播映這套荷里活大製作。長城證券估計，最終中國票房收入可達48億人民幣，成為繼《戰狼2》（Wolf Warrior 2）後最賣座電影。

復仇者聯盟：美國隊長（Captain America）、鐵甲奇俠（Iron Man）、雷神（Thor）等人將聯同一眾超級英雄，合力拯救世界，扭轉魁隆（Thanos）彈指間毀滅宇宙一半人口的命運。（美聯社）

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超級英雄生得逢時 漫威搶先佔進市場

漫威電影宇宙系列在中國的成功，沒有早一步，也沒有晚一步，就只是剛巧趕上了。

美國《綜藝》（Variety）周刊引述自由製作人Sky Shi指，漫威電影打入中國市場時，國內未有太多其他荷里活電影，成功搶下「頭啖湯」。漫威電影產量多，自2008年起幾乎每年也有1至3套電影上映，而且質素有保證。相比之下，同樣賣座的《星球大戰》（Star Wars）系列卻從未真正打入中國市場，早期電影未曾在內地上映，後續發展也顯得無力。

Marvel的成功，甚至能歸功於社會時代變化。在中國改革開放時期下，來自一孩家庭的年輕人自小便以漫威漫畫為樂，仰慕當中的超級英雄，配合到這一代愈來愈濃厚的個人主義心態。中國環球電視網（CGTN）評論員形容，飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）就如他們的精神領袖，而觀賞漫威電影已經變成「習俗」，或是一種成人禮。

復仇者聯盟：美國隊長（Captain America）、鐵甲奇俠（Iron Man）、雷神（Thor）等人將聯同一眾超級英雄，合力拯救世界，扭轉魁隆（Thanos）彈指間毀滅宇宙一半人口的命運。（美聯社）

競爭對手疲弱 順勢突圍而出

部分片商為打入中國市場，或會刻意加入中國元素，例如採用華裔演員。但漫威未有誤墮陷阱，只是間中在電影看到華人面孔，如《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）的范冰冰和王學圻，以及《Marvel隊長》（Captain Marvel）的陳靜（Gemma Chan）。電影與本地電影的不同，正正是其吸引之處。

諷刺地，這套荷里活電影剛巧也受惠於中國電影業新規管。中國政府最近實施新的稅務監管措施，拖累製片商發展，娛樂事業投資者因而顯得審慎，導致本地電影產量下降。中國近年大量興建戲院，但如今卻無足夠的優質電影放映充撐。如此一來，中國戲院都希望乘勢吸金，將放映時間表排得密密麻麻。在競爭對手少的情況下，漫威因而受惠。

復仇者聯盟：《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）集結歷代超級英雄，更可能是部分元老級復仇者的告別作。（路透社）

有中國網民坦言，漫威電影宇宙是屬於90後的回億：「我曾經很羨慕『上一代人』：40年前的觀眾，他們的影院裏有星球大戰正傳三部曲的落幕；20年前的觀眾，能在影院裏看到《魔戒》系列的終章。影迷的悲歡並不相通，但現在我們也有共同的記憶：漫威電影宇宙。謝謝你，《復仇者聯盟》。」

《終局之戰》代表「無限傳奇」（The Infinity Saga）系列的22部電影走到尾聲，不過漫威系列的故事不會就此結束。《荷里活報道》（The Hollywood Reporter）早前報道，未來或會在銀幕上見到亞裔超級英雄。觀眾一一告別元祖級復仇者後，將迎來另一個新段落。

（綜合報道）