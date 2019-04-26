【美麗謊言】德國「名媛」騙入紐約上流圈罪成　居所由酒店變監倉

德國女子德爾維（Anna Delvey）自稱是名門望族繼承人，在紐約上流社會交朋結友，多次以謊言白吃白喝，更向多間銀行詐取貸款。她最終東窗事發被捕，周四（25日）於曼哈頓法院被判多項欺詐罪名成立，面臨最高15年監禁。

紐約檢察官在庭上指，現年28歲、原名索羅金（Anna Sorokin）的德爾維利用自己的長處騙取富豪的信任和金錢，令自己可以活於紙醉金迷的世界。無論是銀行、酒店、朋友都是她的受害者，甚至連對沖基金亦差點成為她的囊中物。

案情指，德爾維欺騙好友，令對方承擔自己及兩名朋友豪遊摩洛哥的費用，另外多次免費搭乘私人飛機，長期入住曼哈頓高級酒店都不需自掏腰包等，詐騙金額合計27.5萬美元，但她因為在餐廳吃霸王餐被捕。

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陪審團最終裁定德爾維多項罪名成立，包括二級重大盜竊、以欺騙手段取得服務、一級企圖重大盜竊罪等。其中二級重大盜竊的最高刑罰為15年監禁。不過更嚴重的企圖侵吞2200萬美元貸款及盜取朋友6萬美元的罪名則不成立。

無論如何，德爾維需要為她的「偽名媛」生活付出代價，她生活的地方亦由五星級酒店變成監倉。不過事件並非從此告一段落，Netflix已經開拍劇集講述這位另類灰姑娘的「事跡」。

（紐約時報／中央社）