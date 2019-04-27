美加研究：用得多Facebook同IG　消費增加儲蓄減少

去旅行打卡、「食好西」打卡、置新裝打卡……Facebook、Instagram等社交媒體的興起改寫現代人社交模式，但原來大眾的消費模式也不經不覺受影響而有所變化。 美國加州大學（University of California）和加拿大多倫多大學（University of Toronto）的教授進行研究發現，大眾花錢愈來愈多，儲蓄卻愈來愈少，因為他們只會看得到別人的消費，看不見別人的儲蓄，而社交媒體正正加劇趨勢。這種名為「可見性偏見」（visibility bias）正改變現代人的消費習慣。

研究其中一名作者、加州大學歐文分校梅拉吉商學院（Merage School of Business, UC Irvine）的教授赫什萊弗爾（David Hirshleifer）指，大眾傾向於談論自己所做的事情，意味更多地強調消費，而不是非消費。舉例來說，鄰居如常駕駛舊車外出的話，你會感到平平無奇，但當他換上新車，便較容易留意到，在社交媒體上亦然。

赫什萊弗爾也提到，很多人認為，沒有參加奢華派對、搭豪華遊艇就是省錢，但這種想法非常危險，因為派對和遊艇都不是朋友的真實生活。例如一名在現實中喝平價咖啡、穿平價衣服的朋友，在社交媒體上分享的可能只是吃高檔餐廳、出外旅遊，但這種非面對面的交流便有可能加劇可見性偏見。

研究另一位作者、多倫多大學羅特曼商學院（Rotman School of Business, University of Toronto）教授韓冰（Bing Han）稱，大眾會效仿社交網絡裏的其他人，因為他們認為與對方的社會經濟狀況類似。他形容，每當在社交媒體上張貼有關購物或某次經歷的帖文時，都有可能影響關注自己的人，就如骨牌效應，會促使其他人去做某件事。

赫什萊弗爾建議，如果想改善自己過度消費的行為，不妨觀察朋友的節儉行為，例如對方可能留在國內旅行，或許15年來都沒有換新車，即使要與別人比較，也盡量讓自己的想法符合現實。

（英國廣播公司／華盛頓郵報）