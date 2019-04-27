沙特男子WhatsApp組織反政府遊行　遭電刑迫供再斬首慘死

沙特阿拉伯周二（23日）宣布已處決37名「恐怖分子」，事件惹來全球人權組織關注，批評審訊不公等。 人權組織稱在37人中，有3人在被捕時還未成年，其中當時僅有16歲的男子Abdulkarim al-Hawaj，在網上透過WhatsApp發送訊息組織反政府遊行後被捕，在4年多的囚禁生涯中，他遭受電刑迫供等折磨，最後更被斬頭處決。該組織批評沙特政府違犯國際法。

沙特政府在該國6個城市以斬頭方式處決37名犯人，他們遭指控參與間諜活動、恐怖主義活動等，當中有1人更遭受「極刑」，據媒體報道，他遭釘在十字架，屍首示眾。

英國組織「救助」慈善會（Reprieve）表示，當中有3人在被捕時未成年，包括現時21歲、被捕時僅有16歲的男子Abdulkarim al-Hawaj，他遭指控參與及透過互聯網組織遊行，並製作反國家橫額。

組織指，他之後受到毆打、電擊、雙手被綁等折磨，直至他「承認」罪行。

沙特處決37人：男子Abdulkarim al-Hawaj被捕時僅有16歲，至21歲時遭處決。

另一位未成年疑犯是Mujtaba al-Sweikat，他本來準備到美國西密歇根大學（Western Michigan University）留學，誰知在機場被拘捕，當時只有17歲，他遭指控參與反政府遊行。人權組織指，他同樣遭屈打成招。

「救助」慈善會指，目前國際法明確禁止對未成年疑犯判處死刑，批評沙特政府違反國際法規定。

沙特處決37人：Mujtaba al-Sweikat被捕時只得17歲，他因參加反政府遊行被捕，最後遭斬頭處死。（Reprieve網站）

沙特全年或處決逾300人

沙特的人權問題一直受到國際關注。「救助」慈善會指，在2019年的首4個月，沙特政府已對超過100人執行死刑，全年有可能會處決逾300人。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）早前已譴責沙特政府的大規模處決行為，形容令人震驚與厭惡。

（綜合報道）