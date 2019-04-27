澳洲「人貓大戰」　政府擬捕殺200萬野貓護生態

提起貓咪，不少人會覺得牠長相可愛、叫聲惹人憐愛，或是舉止憨態可掬。不過野貓已成為澳洲的「人民公敵」。政府展開計劃，準備大量屠殺野貓，矢言在2020年前撲殺200萬隻。專家估計澳洲有多達200萬至600萬隻野貓。

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該國部分地區做法更進取。東北部昆士蘭省（Queensland）一個議會甚至就每個貓頭懸賞7美元（約54.6港元）。澳洲善待動物組織（PETA Australia）抨擊這政策「殘忍」。

在坎培拉政府而言，牠們是天生的殺手，對野貓仁慈，就是對澳洲殘忍。研究人員估計，牠們已導致該國至少22個品種的動物絕種。保育研究員John Woinarski接受《紐約時報》訪問時說，澳洲近期的絕種率是前所未見，「這是災難性的」。

澳洲捕殺野貓：野貓及家貓都是同品種動物，而然沒有人類餵飼的貓，便自然會捕殺其他動物為食，影響一些原生動物的生存空間。圖為2014年7月25日，一隻貓在澳洲墨爾本一間貓主題咖啡店內注視鏡頭。（GettyImages）

第一位「新移民」 17世紀抵澳

美國有線新聞網絡（CNN）報道，澳洲第一隻貓據信是17世紀由歐洲人帶來，此後牠們開枝散業。澳洲野貓「貓口」已佔據近99.8％國土，部分地方更是每平方公里有近100隻。

野貓和家貓是同一物種的動物，惟前者在野外，以獵食其他動物維生。牠們在澳洲會威脅小型囓齒類動物和有袋動物的安全。澳洲環境與能源部發言人引用科學研究，指出對野貓來說，澳洲原生動物很容易捕捉。據信野貓每天捕食逾100萬隻原生鳥類，以及170萬隻爬蟲類動物。

澳洲捕殺野貓：該國國家瀕危動物專員安德魯斯（Gregory Andrews）指出，捕殺行動不是任意為之，而是為了拯救澳洲的動物。圖為2014年7月25日澳洲墨爾本一間貓主題咖啡店內，顧客跟店內「主子」來個近距離接觸。（GettyImages）

威脅瀕危動物生存

當地受貓威脅的受保護動物，還包括狐尾澳洲林鼠（Conilurus penicillatus）以及金袋狸（Golden bandicoot）。

野貓威脅其他動物的生存空間，在該國一下子變成「過街老鼠」人人喊打，惟澳洲國家瀕危動物專員安德魯斯（Gregory Andrews）解釋說：「我們不是為了殺貓而殺貓，我們也不是因為討厭貓而這麼做，但我們必須為拯救我們喜愛的動物而做出選擇，而牠們能將我們定義為一個國家。」

（綜合報道）

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