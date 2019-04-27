英國研究：久坐不動骨頭易變「脆」

英國周三（24日）在《公共衛生雜誌》（Journal of Public Health）上發布一項研究顯示，60多歲的人久坐不動會導致骨密度降低，使骨頭變「脆」，增加骨折風險。另外，每天步行1萬步則有助保持骨骼強健。

研究人員來自英國紐卡素大學（Newcastle University）和杜倫大學（Durham University），他們讓214名62歲的受試者連續7天佩戴監測設備，以獲取他們的運動和久坐時間，並在此後掃瞄他們髖骨和脊椎骨密度。

結果發現，一周內輕度運動150分鐘的人，其骨密度水平比經常坐下來的人要高。研究人員也發現，男性比女性更常坐，他們的骨骼也因此更為脆弱，尤其是腰背部。對男性來說，每天坐着超過84分鐘的人，其脊椎骨密度比每天坐52分鐘的人低22%。

研究人員說，久坐不動對骨密度的影響與吸煙相當。人們要想保持骨骼強健，降低骨折風險，最好減少坐下來的時間，多活動身體，比如每天步行1萬步。

研究人員還表示，很多人退休後運動減少，看電視時間增長，而本項研究特別關注這一批人，提醒他們少坐多動的重要性。目前不少智能手機、手錶都能統計步數，人們可以藉此來激勵自己和家人形成更健康的生活方式。

（新華社／Medical Press）