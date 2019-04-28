美科學家發現新品種古代螃蟹　集甲殼動物特徵於一身

蟹是一種極具特色的水陸兩棲生物，幾乎每一種蟹都以雙鉗（或傲人的單鉗）著稱，鉗成為了蟹的特徵。美國生物考古學家日前在哥倫比亞發現了一個懷疑是全新品種的蟹類化石，可能有助人類解構蟹的進化過程。

研究團隊發現的化石之一，大小只有1厘米左右。（DANIEL OCAMPO R., VENCEJO FILMS）

地球曾經孕育着一批人類無法想像的生物，這隻有趣的「蟹」亦不例外。期刊《Science Advances》近日刊登了一篇新論文，當中提到科學家在哥倫比亞發現一個非常有趣的化石，懷疑是全新，未曾發現的古代蟹。

「神奇漂亮的奇米拉」

化石年齡約為9000萬年前的白堊紀時期，化石大小約為1厘米左右，但保存的形態十分好。在化石刻有的輪廓可清楚看見，這是一隻蟹。

這隻蟹有蟹應有的特徵，前方雙足是一對鉗，中間兩對細長兩腳，和背後兩對細小的腿部。但甲殼看起來似龍蝦，而且有一個類似蝦的口器。而更重要的是， 眼部沒有常見的窩包裹，巨大的眼珠緊貼在背殼上。整體就有如常見甲殼動物的合體。

科學家把這個新發現的蟹命名「Callichimaera perplexa」，意思為「神奇漂亮的奇米拉」。奇米拉是一種四不象，活似獅面龍尾羊的奇怪生物。負責這項研究的耶魯大學地質學系博士後研究生盧克（Javier Luque）稱，這種新蟹就像「會飛的海豚」一樣，充滿謎團。

科學家根據化石建構出來的這隻古代蟹的模樣，形態十分特別。（Science Advances）

雖然體型只有1厘米，但已足夠顯示當年的地球生物形態與今完全不同。（University of Alberta）

人類使用基因排序研究，認為蟹所屬的十足目在地球上最少經歷了兩次大規模演化，第一次是距今2億年前的二疊紀三疊紀滅絕事件後；第二次是距離1億4500年前，珊瑚礁開始出現之後。這次新發現的蟹，就是在珊瑚礁開始出現以後生活的動物。

研究團隊相信發現有助了解蟹的演化歷史，如何從十足目的祖先進化過程。

（國家地理）