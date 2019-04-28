斯里蘭卡連環襲擊發生1周　「輝煌之島」在血淚與微笑中摸索前路

位於印度東南方的斯里蘭卡（Sri Lanka）是個面積約6萬平方公里的島國。斯里蘭卡人多稱自己的國家為蘭卡（Lanka），它的意思是「輝煌之島」。然而它在上周日（21日）發生連環爆炸案、傷亡慘重，讓這個國家變成名副其實的「印度洋上的眼淚」。 這宗襲擊是該國2009年內戰結束以來死傷最多的事件。它除了勾起年長一輩的記憶之外，亦在不少未經歷戰亂的孩童心中，留下不能磨滅的烙印。 縱然如此，斯里蘭卡人民還是繼續努力生活，對外人仍然好客和熱情，甚至分享自己故事，如此國民素質實在令人讚嘆。

英國廣播公司（BBC）報道指，雖然現時仍有確切傷亡人數，但官方估計孩童可能佔最終死亡人數五分之一以上。恐襲過後1周，到處都可以看見悼念遇難孩子的橫額和照片，一場一場喪禮的嚎哭聲也叫人心碎。

復活節當日，不少兒童換上最漂亮的衣服，前往教堂參加彌撒。豈料當日發生連環爆炸，導致不少人至幸身亡，倖存的人則失去親戚、朋友或教友。

未發生襲擊之前，這個年代的兒童會被稱為「無知一代」，原因是他們都是在內戰後出生，戰爭、分裂和暴力並不在他們的日常生活之中。故此今次事件對新生代造成沉重的打擊。

斯里蘭卡連環襲擊：當地小孩一起燃點白色蠟燭，悼念死者。（路透社）

受傷孩子母親：該如何向他解釋？

費爾南多（Wasantha Fernando）在醫院照料腿部遭炸傷的7歲兒子阿卡蘭卡（Akalanka）。她說：「至少我習慣這些（暴力事件）。我們都知道或聽過有人死於暴力，又或者不時在電視和報紙上看到畫面，但我該如何向兒子解釋？他怎能處理這事情？」

她說，兒子曾聽到家人說出炸彈一詞，並問他們這是什麼意思。她解釋指炸彈一些像鞭炮般造成巨響的東西，但他不知道那是可以造成傷亡的東西。她補充指，因為兒子很多同伴都死了，所以她將需要跟他談更多。

拜蒂克洛醫院（Batticaloa Hospital）的心理醫生顧問加達姆巴納坦（Gadambanathan）探訪過部分受傷兒童後，指出有人罹患驚恐症、睡眠障礙，或是發惡夢，以及擔心面容受損；部分家長則非常擔心自己無法照顧子女，又或者不知道如何跟失去兄弟姊妹的孩子溝通等等。

斯里蘭卡連環襲擊：65歲的比妮什（Theresha Binish）在恐襲中失去女兒和3名孫兒，家中放着他們的照片。（路透社）

傷痛之中依然友善 笑迎外國人

這次恐襲不論在人民心理抑或政府管治的層面上，確實對斯里蘭卡造成莫大打擊。惟斯里蘭卡的人民普遍未有將痛苦轉為仇恨，即使面對外國人仍然保留友善的態度。

澳洲新聞網（news.com.au）記者亨利（Renae Henry）憶述到當地採訪的所見所聞，她提到事發後酒店職員依然充滿笑容，如常向她提供食品和飲料，也向她分享故事。街上的陌生人亦會有禮貌且微笑地向她說「歡迎來到斯里蘭卡」，就連軍方和保安人員也會主動說聲「你好女士」。

她特別提到一名受訪者科隆內（Sudesh Kolonne），稱他在妻子和女兒的葬禮後約數小時後，便馬上歡迎她的來訪，和她握手和提供食水，讓她感到非常舒適。科隆內哭着憶述女兒，又提到妻子送院之前無法開口跟他說話便死去，並譴責拆散他家庭的兇徒，批評他除了有病和不人道之外，什麼都不是。

斯里蘭卡可怕的恐襲並未將當地民眾擊倒，他們的微笑也反映出，仇恨的種子不能在斯里蘭卡的土壤發芽成長。

（英國廣播公司／澳洲新聞網）