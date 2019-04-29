網民dislike英麥當勞改用紙飲管　合力「召喚」膠飲管回歸

麥當勞為響應全球「走塑」的趨勢，在英國及北愛爾蘭1361間分店全面棄用塑膠飲管並改用紙飲管，但有不少消費者批評它溶得太快及味道不佳，逾4.2萬名網民聯署要求該公司恢復供應膠飲管。有網民對這「懷舊熱潮」進行「抽水」，在eBay以5000英鎊（約5萬港元）天價出售「懷舊飲管」。

紙飲管劣評如潮 拍賣網現天價飲管

英國麥當勞在2018年9月改用紙製飲管後，有網民在社交媒體上貼出照片表示還沒喝完飲料，飲管已變得溶爛扁塌，另外還有人說：「我剛吃了溶在可樂裏的飲管」、「像用廁紙筒飲奶昔一樣」。網民里丁（Martin Reed）甚至發起聯署要求麥當勞再度供應塑膠飲管，目前已有逾4.2萬人簽名支持。

消息傳出後，大批網友趁機在拍賣平台eBay出售家中的飲管，其中一名賣家以1000英鎊（約1萬港元）出售「超罕見塑膠飲管」，商品描述則寫道「全新未開封的麥當勞飲管，即將絕版，想像50年後的你拿出這支飲管給孫子孫女看，他們會把你當神一樣崇拜！」 另一名拍賣「未開封原裝紙套2018年經典款」麥當勞膠飲管的賣家要價更高達5000英鎊（約5萬港元），並以「有潛力的投資」作招徠。

有網民在社交媒體上貼出照片表示還沒喝完飲料，飲管已變得溶爛扁塌。（Twitter）

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製造商：為了環保一定有所犧牲

英國及北愛爾蘭麥當勞的總裁波姆羅伊（Paul Pomroy）曾在2018年6月透露，公司是徇眾要求才會改用紙飲管。麥當勞留意到網民批評後亦回應指，完全了解顧客的感受，所以在為那些要求膠飲管的人想辦法保留另一選項。

麥當勞的紙飲管製造商Transcend Packaging則表示，飲管經過嚴格測試，浸泡1小時後才會溶化，而且紙飲管業尚在起步階段，產品日後會漸漸改良；與此同時，顧客為了環保，只能在喝飲料時犧牲一點樂趣。

（英國廣播公司／每日郵報）