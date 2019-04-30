【欲要健康必先自宮？】巴西每年過千男切除陰莖　總統震驚又難過

男人最痛算哪種？這肯定是其中一種。 有「巴西特朗普」之稱的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）上周四（25日）表示，巴西每年有1000名以上男性接受切除生殖器官手術，當中有部分是因欠缺基本衞生習慣以致必須去勢；對於這項數字，他表示既震驚且難過。

博爾索納羅視察教育部之後對記者稱：「由於巴西缺乏用水及肥皂，導致每年有多達1000名男性必須切除陰莖」。他強調，政府必須與高危男性合作，使他們意識到不衛生的危險。

巴西泌尿科學會（Brazilian Urology Society）解釋，有關數據是根據陰莖截肢病例的官方統計數據，相關男性之所以須切除陰莖，大多是因為患上癌症或愛滋病的併發症。

博爾索納羅：博爾索納羅言行一貫出位，他上周四（25日）表示，巴西每年有1000名以上男性男性接受切除生殖器手術，當中部分是因欠缺基本衞生習慣。（法新社）

語出驚人又低級趣味

博爾索納羅經常語出驚人，他曾發表歧視黑人、女性等言論，惹起不少爭議。2019年3月，他在Twitter分享一段不雅影片，片中兩男子在嘉年華扭腰擺臀，隨後一人在對方頭上便溺。這位總統還問道：「甚麼是黃金浴」？此舉觸發民眾怒火，遭到國內口誅筆伐。

雖然未知博爾索納羅所言之中，有多少男性是因為衛生習慣欠佳而去勢，但無論如何，安全性行為及保持衛生確是男士們重要的課題。

（綜合報道）