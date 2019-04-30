墨西哥痴漢掘地道監視舊愛　意外卡住嚴重脫水險死

墨西哥一名男子與前女友分手後，為得知舊愛的一舉一動而掘地道監視對方。但上周四（25日）卻意外卡在地道中，需要出動救援人員拯救。警方指，該名男子獲救時嚴重脫水。

58歲的桑蒂連（Griselda Santillán）因受不了前男友的妒忌心，而與交往14年的50歲戈麥斯（César Arnoldo Gómez）分手。戈麥斯之後因涉及家庭暴力而被法庭判處禁制令，不可接近桑蒂連。但戈麥斯為得知前女友的一舉一動，而掘地道監視對方。

據墨西哥《宇宙報》（El Universal）報道，桑蒂連過去一周在住所內聽到聲響，起初以為是流浪貓所發出，但直到上周四，奇怪聲響愈來愈大。桑蒂連於是四周查看，結果發現一個洞口，附近有鞋子、兩把刀和飲用水，而前男友戈麥斯竟然在洞內。

桑蒂連報警後，救援人員成功在45分鐘內救出戈麥斯。據稱，戈麥斯已經卡在洞內近24小時，不僅有嚴重脫水，而且還有中毒的危險。戈麥斯獲救後送院，目前因違犯禁制令而遭扣留。

POR EL DELITO DE ALLANAMIENTO DE MORADA, FUE VINCULADO A PROCESO CESAR ARNOLDO “N.” POR PARTE DE LA @fgjesonora EN #PUERTO_PEÑASCO. Luego de quedar atrapado en su propio túnel por el cual pretendía llegar a su ex pareja. https://t.co/YcvOqZes0V@El_Universal_Mx @info7mty pic.twitter.com/4l1HuORFBE — Comuni-K Sonora (@ComuniKSonora) 2019年4月28日

（美聯社／每日郵報）