IG情侶印尼「粉紅沙灘」拍夢幻景色　一年後重遊驚見滿地塑膠垃圾

一對熱愛旅遊的情侶在2018年到訪印尼科莫多島（Komodo Island）的「粉紅沙灘」（Pink Beach）並拍下夢幻照片，二人相隔一年重遊此地，竟發現沙灘上滿是塑膠垃圾：「看到大量垃圾被沖上曾經美麗的沙灘真的令我們心碎」。他們最後決定貼出未經修圖的照片，呼籲其他人減少用塑膠產品，以及不要修圖粉飾醜陋的現實。

相隔短短一年，美麗的粉紅沙灘不再清潔，布滿了塑膠垃圾。（Instagram）

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分別來自德國和澳洲的菲（Marie Fe）和斯諾（Jake Snow）熱衷拍攝世界各地美景，在Instagram吸引47.8萬人追蹤。他們在2018年遊覽印尼科莫多島「粉紅沙灘」並用鏡頭捕捉美景，當時沙灘仍十分清潔。

二人在12個月後重返此地，驚見沙灘上布滿各種塑膠垃圾，包括水樽、盒和杯等。他們指出，就連這個「隱世」沙灘都被塑膠淹沒，可見問題有多嚴重，「如果我們再不行動，這就會變成常態！我們的沙灘、海洋和世界會被塑膠覆蓋」。他們又呼籲網民不要再用即棄式塑膠產品，並建議其他攝影師和有影響力的網紅不要修圖：「把垃圾修走無補於事，展示現實中正發生的事情才能解決問題！」

印尼科莫多「粉紅沙灘」是世上7個粉紅色沙灘之一，它的特殊顏色來自當地的紅色珊瑚，在海浪長期拍打下，紅珊瑚碎片和白色沙子混合，就變成了柔和的粉紅色。

（每日郵報）