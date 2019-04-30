平成最後一天　日本各地紀念活動　有商店出售「平成空氣」

今天周二（30日）是平成最後一天，明仁天皇退位即象徵平成的結束，新的令和年會在周三（5月1日）開始。日本各地舉行活動，人們搶着最後的機會，紀念這個伴隨31年的最後時刻。

平成公路站為紀念平成結束，特意把門牌換成了「感謝平成」，商店在最後一天迫滿了買紀念品的顧客。（平成公路站）

「平成公路站」商店迫滿人

各地紀念活動各式各樣，有商店主力販賣平成和令和的紀念品。如在岐阜縣關市下之保的「平成公路站」商店，未開店就迫滿了排隊的顧客。這公路站的位置因古名稱為平成，因此公路站名亦稱為平成，正好與平成年份同名。

公路站店在平成最後結束的數天特別舉行「感謝平成大特賣」活動，販賣各種與平成有關的紀念品，如印有平成兩字的透明文件夾，甚至有據稱載有「平成的空氣」的平成空氣罐，沒想到銷量還頗不錯。

有購買平成空氣的人表示，是為了紀念平成而購買，自己不會打開罐。亦有人覺得雖然只是空氣，但有一股「平成的重量」在裏頭。

印有「感謝平成」紀念車牌

寫有平成兩字的還有位於福岡縣，名叫「平成筑豐鐵道」的鐵路公司。鐵路公司在1989年成立，灌上平成兩字就是為了紀念在平成元年開業。今天多架列車的車頭牌均換上寫有「感謝平成」的指示牌，作為紀念。

平成筑豐鐵道，一架裝着感謝平成車牌的列車。（朝日電視）

平成和令和的紀念印章，要在首日封上印齊兩個印就要連續兩天來郵局打印了。（富士電視）

印着平成31年4月30日，東京鐵塔大神宮的御朱印。（網絡圖片）

平成令和紀念印章

至於京都中央郵局有販賣紀念名信片，並特製蓋印。在4月30日及5月1日兩天只要付62日圓（約4.3港元）郵費，就可獲特製的平成及令和蓋印，留為紀念。郵局雖沒有如商店般迫滿人，但亦有一些高齡的人前來。

當中排第一位的老婆婆表示，自己在清晨5時50分已出門口來排隊，她的希望是令和年與平成一樣，每天都充滿朝氣。

為平成蓋上紀念印章的，還有東京鐵塔展望塔的「東京塔大神宮」。周二就有大量旅客走到東京鐵塔的展望台，購買換取印着平成最後一天的御朱印。同時在展望塔上欣賞平成最後一天東京的模樣。

（朝日新聞／富士電視）