【德仁繼位】新皇后不得參加的三神器儀式　打擊日本倡平權形象？

隨着日本明仁天皇周二（30日）退位，當地周三（5月1日）也即將舉行皇太子德仁繼位的重大儀式，其中揭開序幕的儀式就是「劍璽等繼承之儀」，由新天皇接過皇室信物「三神器」。 但這個三神器儀式禁止女性皇室成員在場，就連新皇后雅子也無法參加，不無爭議，《紐約時報》形容「這是女性在日本皇室地位低下的又一例證」。 三神器非常神秘，甚少外人親眼看過，其中一人是中國清朝末代皇帝溥儀，但他對這三件日本國寶不以為然，反指在北京琉璃廠，這種玩藝也有很多。

德仁繼位：2019年4月30日，明仁天皇的退位儀式上，職員手捧「三神器」當中的兩件神器。（路透社）

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劍璽等繼承之儀 女性皇室成員不得在場

按宮內廳宣布，德仁5月1日早上10時半將在皇宮的宮殿舉行「劍璽等繼承之儀」，接過象徵皇室信物的三種神器：劍、玉、鏡。之後德仁會在11時10分左右，首次接見新皇后雅子及首相安倍晉三等三權首長和國民代表，是為「即位後朝見之儀」。

但根據日本皇室規定，新天皇繼承三神器時，皇室女性成員不可在場。此意味新皇后雅子、愛子公主等都不得參加此部分的儀式。

日經新聞曾指，理由是在這個象徵皇位交接的繼承神器場合，沒有繼承權的女性皇族，不應該出現；若女性皇室成員可參加，日本政府有關人士認為「恐將給外界留下政府允許女性天皇的印象」。

該儀式禁止女性皇室成員在場，但並非禁止所有女性出席，故此當天也會有一名女性在場，便是首相安倍晉三內閣中的唯一女閣員片山五月。

美媒：不符合日本倡平權形象

《紐約時報》周二（30日）指，雅子不被允許參加此部分儀式，是女性在日本皇室地位低下的又一例證。

該報又引述分析人士指，這種做法與日本努力促進性別平等的形象不符。

德仁繼位：三神器的想像外觀。（Wikipedia Commons）

什麼是三神器？

三神器源於日本神話傳說，源自天照大神。天照大神被視為天皇的始祖，故此三神器也成為天皇的正統象徵。

這三件神器分別是「八咫鏡」、「天叢雲劍」及「八尺瓊勾玉」。明仁4月18日的退位前最後出巡，便是帶同三神器到訪伊勢神宮。

在周二（30日）的明仁退位儀式中，這些神器也有出現。但神器都裝載在盒中，一般人無法看到它們的真貌。

德仁繼位：日本裕仁天皇曾經向中國末代皇帝溥儀展示日本皇室「三神器」。圖為溥儀。（Getty Images）

溥儀：在北京這種玩藝很多

作為國寶的三神器，很少有外人能夠親眼看到它們。中國清朝末代皇帝溥儀是其中之一，甚至有指日方曾把三神器之中、劍和鏡的仿製品交給溥儀，讓他帶回當時的滿洲國「供奉」。

溥儀在自傳《我的前半生》曾提及親眼看到三神器實物的經歷，但他並沒有覺得它們有多神奇。

1940年5月，他在日本會見裕仁天皇，當時裕仁天皇向他展示三神器，他在自傳中稱「（裕仁）指著桌子上的三樣東西，即一把劍、一面銅鏡和一塊勾玉，所謂代表天照大神的三件神器，向我講解了一遍。」

他甚至稱，覺得這種「玩藝」在北京也有很多，並不值錢。他寫道「我心裏想：聽說在北京琉璃廠，這種玩藝很多，太監從紫禁城裏偷出去的零碎，哪一件也比這個值錢，這就是神聖不可侵犯的大神嗎？這就是祖宗嗎？」

（綜合報道）