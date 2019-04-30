【德仁繼位】日本一連五日「反天皇制」遊行　他們為何反皇室？

日本明仁天皇退位、皇太子德仁繼位，是全國慶祝的喜事，但並非每個日本人都興高采烈，當地還有一群積極「反天皇制」的民眾。 從4月27日至5月1日，這班反皇室民眾一連五天在日本各處集會，其中周一（29日）在東京的遊行，更與警方爆發衝突，有2人被捕。 這班示威者雖然不代表主流意見，但是堅持抗議多年，他們反皇室的主要理由，不是與錢有關，而是主張要追究皇室在二戰時的責任。

日本連續多日出現「反天皇制」的集會和遊行，周一（29日）在東京都立川市的遊行中，有大約100名示威者參與，但期間有人與警察爆發衝突，場面混亂。

警方之後表示，拘捕兩名企圖襲警的示威者，即48歲的檜垣紳與37歲的椙田智。當局又表示已加強在各地相關抗議活動的保安工作。

示威者周二（30日）再在東京新宿站附近集會和遊行。

德仁繼位：日本東京連日出現「反天皇制」遊行。（反天皇制運動連絡會網站）

堅持反皇室多年

連串示威活動背後，組織者是「反天皇制運動連絡會」，此會自1984年成立，不時組織反皇室活動。

在英國反王室的民眾，所持理據主要與錢有關，不滿王室成員是浪費公帑的「蛀米大蟲」。但在日本，這班反皇室者的着眼點並非在金錢，而是主張不可忘記裕仁天皇在二戰中的侵略責任。例如他們在周一（4月29日）的遊行，口號便是「反昭和之日」，當天正是裕仁天皇冥誕的日子，也是當地「昭和之日」的公眾假期。

組織並認為，天皇制就是代表了日本的帝國主義歷史、社會的不平等，要求廢除。

在過往的8月15日、日本戰敗紀念日上，這些反皇室群眾曾多次到靖國神社附近，高喊「反對天皇制」的口號，並會與當地的右翼團體對峙甚至對罵。

在周三（5月1日）新天皇德仁的繼位儀式上，該組織也將在銀座遊行，繼續反對皇室。