【平成最後一夜】民眾雨中倒數告別平成　日本踏入令和時代

日本周三（5月1日）凌晨零時，在倒數聲中正式踏入「令和」時代，為歷時三十年的「平成」時代劃上句號。新日皇德仁會在周三即位，並發表首次講話。 當地周二（30日）多處舉辦倒數活動，大阪和東京當晚下起毛毛雨，似是送別「平成」最後一夜的禮物，大批民眾撐起雨傘在澀谷倒數。岐阜的郡上市放煙花慶祝新時代來臨；在新潟更有人選擇在這個特別時刻舉行婚禮，「藉着令和說愛你」…… 日本民眾「送舊迎新」的方法各有不同，但不少人都有共同願望，就是冀盼新時代會更加美好。

澀谷倒數狂歡

不少年輕人及遊客撐起雨傘在澀谷倒數，有人穿上有印有「令和」字眼的T恤，亦有人扮鬼扮馬。接近凌晨零時，人們裹足在平時熙來攘往的交叉路口準備倒數，警方出動大批人員維持秩序。

踏入零時，他們呼喊「令和、令和」，並在街上狂奔，表現開心。

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JR「跨年列車」

JR一班由大阪開出的列車，原訂在周三（5月1日）早上到達出雲站。該列車被改裝成「跨年列車」，車頭換上「令和」字眼；最特別的是車票亦改為「平成」到「令和」，可謂極具紀念價值。

大批鐵路迷及民眾一早在車站留守，等待「跨年列車」來臨，有幸登上列車的乘客更在網上分享喜悅。

令和時代：大批鐵路迷及民眾一早在車站守候JR「跨年列車」。（Twitter）

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藉着令和說愛你

札幌有人參加音樂會倒數；更有不小新人選擇在這個特別時刻舉行婚禮，在倒數聲中親吻並發誓永恆的愛。

新日皇德仁周三（1日）早上會出席在宮殿舉行的國事行為「劍璽等繼承之儀」及「即位後朝見之儀」，並會發表首次講話，宣告即位。前日皇明仁周二（30日）傍晚退位，最後一次向民眾致詞，感謝國民支持。他表示，在過去30年間，他作為天皇是一件高興的事，他真誠地感謝那些支持他的人民。他又指，希望明天即將開始的令和新時代，會繼續安寧與和平。

德仁繼位：2019年4月30日，明仁天皇的退位儀式上，職員手捧「三神器」當中的兩件神器。（路透社）

（綜合報道）