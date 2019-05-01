【德仁繼位】傳說中的三神器源自天照大神　天皇亦未見過真身

日本新天皇德仁周三（1日）繼位，正式展開令和時代。 在父親明仁的退位儀式和其繼位儀式上，傳統中的三神器「八咫鏡」、「天叢雲劍」和「八尺瓊勾玉」成為日皇以外的焦點。這三件神器的來源一直是個謎，但歷史和流行文化中卻不時出現三神器的蹤跡。

日本神道教着重儀式，認為能連繫過去和神靈，而三神器正正是儀式的一部分。傳說指三神器源自天照大神，代代相傳，是天皇的象徵。正因三神器如此神聖，世人都無法一窺全貌。

名古屋大學的河西秀哉教授向英國廣播公司（BBC）表示，甚至連天皇也未曾見過三神器的真身。加冕儀式上所用的只是複製品，三神器真身一直存放在神社內。

德仁繼位：三神器的想像外觀。（Wikipedia Commons）

八咫鏡已有逾千年歷史，一般認為存放於日本三重縣的伊勢神宮，代表天皇的智慧。據日本《古事記》記載，八咫鏡由櫛石窗神創造。天照大神與弟弟素戔嗚尊爭執後，躲在天岩屋戶不肯離開，令世上沒有陽光。素戔嗚尊之後利用八咫鏡，吸引她離開洞穴，最終讓陽光重回世界。

而天叢雲劍則據指存放在名古屋的熱田神宮，代表天皇的勇氣。日本傳說中，素戔嗚尊殺掉八岐大蛇後，從大蛇尾巴獲得天叢雲劍。素戔嗚尊後來為修補與姐姐天照大神的關係，把劍獻給對方。有傳言指，天叢雲劍已在12世紀一場戰役中遺失。

至於八尺瓊勾玉則是玉祖命所製頸鏈的一部分，由天鈿女命所穿載，代表當上日本天皇所需的善心。相傳天照大神躲到天岩屋戶後，天鈿女命利用八尺瓊勾玉吸引她離開洞穴，讓光明回到世上。由翡翠製成的八尺瓊勾玉可能是目前唯一仍然存在的神器，目前存放在東京皇居內。

日本在第二次世界大戰投降後，昭和天皇宣布日本天皇不是神。河西教授指，部分日本人仍然認為這些神器有非一般的力量，但大多數人都認為它們只是飾物，「與世界其他皇朝中的王冠類似」。他解釋，這些神器之所以重要，是因為神器代表「天皇的神秘感」，也是現在王朝「存在一段長時間的象徵」。

（英國廣播公司）