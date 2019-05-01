【德仁繼位】日本新人搶先登記結婚　以令和時代開展人生新階段

日本平成時代周二（4月30日）落幕，隨新天皇德仁周三（5月1日）繼位，令和時代正式展開。日本不少民眾以不同方式慶祝「跨年」，有準新人更在踏入令和元年的第一天登記結婚，以新時代開展人生新階段。

周三雖是日本公眾假期，但千代田區役所仍開放予民眾登記結婚。來自全國各地的數十對新人排隊提交文件登記結婚，一對對新人亦在標有「令和時代」的特設攤位拍照留念。

32歲的森圭吾（音譯，Keigo Mori）和27歲的西村奈津美（音譯，Natsumi Nishimura）正是其中一對趕在令和時代首日結婚的新人。他們指，希望在新時代首日結婚，於特別和難忘的一天紀念二人的新生活。

另一對新人早坂諒和宮島悠則指，千代田區對他們而言是難忘的地方，因為二人於附近的公司工作，並於當地遇上對方。宮島遞交結婚文件時笑着說：「我感到愉快，也很興奮！很高興我能在新時代開始的時候結婚！」

而在長野縣輕井澤町，有一對新人舉行「跨年」婚禮，踏入午夜12時的一刻交換戒指，一吻定情。特別的是，新人舉辦婚禮的酒店，正是位於上皇明仁和上皇后美智子初次見面的度假村內。

令和時代：大批準新人趁令和元年首日到千代田區役所登記結婚，同為26歲的早坂諒和宮島悠正是其中一對新人。（美聯社）

（美聯社／nippon.com）