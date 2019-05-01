【德仁繼位】連續工作18天會是「新常態」？　新日皇或比明仁更忙

德仁就任新天皇的首日，就完成了他的第一個公務，參與「朝聽之禮」。在朝聽禮上德仁發表他作為天皇第一次發言，並接受了首相安倍晉三代表國民的祝賀。 德仁就任天皇後，他的公務會有多繁重？相信不少人都記得明仁上皇的公務時間表，曾出現18天連續工作的「奇景」，不由得對新日皇的情況關注起來。

明仁上皇2016年發表講話有意退位時，傳媒公開了他在2016年的工作日程表，非常嚇人。（網絡圖片）

天皇公務分三大類

天皇的公務主要分三大類，分別是「國事活動」、「公務活動」和「其他活動」。所為國事活動就是代表國家所行的任務，如大選後任命首相、在新國會會期展開時召集國會、頒受國家勲章儀式等。國事活動明確寫在憲法中。

第二公務活動是指作為「國民象徵」需履行的公共活動，包括宮內行禮、前往各地參加揭幕儀式、前往受災地訪問、前往悼念戰歿者活動等等。公務活動未有寫在憲法中規定。值得一提天皇前往國外訪問，或與外國賓客會見，均屬於公務活動。

至於其他活動同樣帶有少量公共性質，但較為輕鬆的活動。如出席音樂會或美術展、前往大相撲賽等。唯一分類為「私人活動」的，只有如神社參拜、獨自學術研究等。真正沒事做而在家休息的，亦屬私人活動的一種。

前往外國訪問屬於公務活動之一，2018年9月德仁以皇太子身分前往法國訪問。（Getty Images）

至於出席參加女兒愛子的開學典禮，就是私人活動的一種。（Getty Images）

德仁年輕得多 公務只會更繁重

宮內廳過去曾積極研究減輕皇室的公務負擔，如為上皇明仁仍在位天皇時，削減部分公務活動，但最終還是有連續18天出席均需出席活動無法休息的情況。據統計2018年明仁共出席了1047次國事活動，及529次公務活動，工作非常繁重。

然而德仁就任後，有關的活動只有更多不會更少，因德仁較年輕「能承受得到」。原則上明仁夫婦的所有公務，會全部由德仁和雅子繼承，2018年明仁工作日數為273天，仍是皇太子的德仁工作日為196天。德仁成為天皇後，工作量將會大幅增加。