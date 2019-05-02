【酒後亂性？】調戲脫衣舞女　澳洲單一民族黨州長候選人辭職

澳洲廣播公司（ABC）周二（4月30日）報道，極右單一民族黨（One Nation Party）昆士蘭州（Queensland）州長候選人迪克森（Steve Dickson）周一（4月29日）宣布辭職，導致他辭職的原因，是幾段關於他在美國一間脫衣舞俱樂部說出侮辱性言論及摸舞女的影片。

據報道，這些影片由卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）秘密拍攝；後來澳洲新聞節目《A Current Affair》在未經前者同意下，周一首次公開。

其中一段影片顯示，56歲已婚的迪克森當時說：「我認為在性方面，白人女性表現更好，她們知道自己在做甚麼。那些亞洲妓女甚麼都不會」，還辱罵其中一名舞女為「婊子」。

另一段影片則顯示，迪克森將錢塞到舞女的內衣裏，然後說：「你要把手放到我的（性器官）上」，舞女反問他「現在？」，他就回答說「當然是」。最後舞女拒絕他稱：「我不能那樣，抱歉，他們可能會注意到。」

澳洲單一民族黨：56歲已婚的迪克森在片中疑似說出侮辱性言論及摸舞女。（Youtube截圖）

迪克森事後向單一民族黨黨魁漢森（Pauline Hanson）遞交辭呈，並表示「我認為這些片段不堪入目，在醉酒及那樣的環境下，這些行為並不反映真實的我」，又稱他對發表如此不尊重女性的評論深感懊悔。

漢森則表示，她已接受迪克森的辭呈，「我對此感到失望，這些片段不容忽視，亦不能寬恕。我是三個男孩的母親，也是這個國家唯一一個女政黨領袖。我不會容忍自己的孩子這樣對待女人，亦不能寬恕我們的候選人以這種方式對待女人。」

（綜合報道）