英男童遭同學用芝士掟中頸部　過敏發作留院兩周亡

英國伊靈（Ealing）一間學校的13歲學生奇馬（Karanbir Cheema）在小息期間遭同學用芝士擲中頸部，導致過敏症發作，送院兩周後不治。法庭展開死因研訊，涉事同學指當時並非有意傷害奇馬。

2017年6月28日，對奶製品等過敏並患有哮喘的奇馬，在威廉珀金英國聖公會高中（William Perkin Church of England High School）遭同學用芝士擲中頸部。

涉事男同學指，當時有朋友給他芝士，然後無故擲向奇馬，但並非刻意以奇馬作目標，形容只是「不成熟的行為」。之後奇馬表示自己對芝士過敏，該名同學道歉後就去上課。

學生表示，不知道過敏反應會如此嚴重，以為只會引起紅疹或發燒。他說：「我無意傷害他，顯然我現在感覺很難過。」

奇馬的母親里娜（Rina）表示，兒子非常小心處理自己的過敏症。事件發生後，醫院醫生質疑有關情況，認為皮膚接觸理應不會出現如此嚴重的過敏反應。

學校職員薩伊尼（Rajvnder Saini）曾經於2017年2月去信里娜，指為奇馬存放於學校、用於治療過敏反應的Epipen已於2016年7月過期。

死因研訊待續。

（英國廣播公司）