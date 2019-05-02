委內瑞拉救命稻草　靠芒果成熟時紓緩糧食危機

委內瑞拉政治亂局未解，經濟依然一蹶不振，受苦的自然是黎民百姓，調查發現近9成家庭沒足夠金錢購買所需食物。 不想活生生餓死，民眾靠什麼充饑？原來當地盛產的芒果，成為了他們的救命稻草。有人幾乎每日早上都會食幾個芒果，可謂是他們真正的「人道救援物資」。芒果雖然不能完全取代正餐，但至少含有豐富營養，避免糧食危機釀成大規模饑荒，暫且為奄奄一息的國家續命。

熱帶氣候盛產芒果 高纖維「吊命」

委內瑞拉屬熱帶氣候，芒果在當地幾乎隨處可見，公眾地方和私人小院都見到芒果的蹤跡，因此可以免費得到芒果。芒果樹大約一年結果三次，每次歷時一個月，而且現正值當造期，是委內瑞拉人在缺乏糧食下的不二之選。

芒果含有豐富營養，一杯切成小方塊的芒果含有每日建議攝入量一半的維他命C，以及每日建議攝入量四分一的維他命A，加上芒果是高纖維水果，當纖維接觸胃液時便會產生飽肚的感覺，解決民眾的饑餓。

但一份芒果只含有1克蛋白質，自然不能完全取代正餐。

委內瑞拉糧食危機：芒果未熟時吃起來酸中帶苦，但成熟時卻甜美。（視覺中國）

靠「平靚正」芒果宴維生

育有三名孩子的曼努埃爾（Juan Manuel Rodríguez）每日都會吃三至八個芒果果腹，他甚至打算製作不同的芒果菜式，在馬拉開波（Maracaibo）的路旁擺賣。

曼努埃爾的招牌菜式由切片芒果加上伍斯特醬（Worcestershire sauce）、醃料、醋和鹽製成，聲稱可以增強男士精力，更取名「偉哥」（威而鋼，Viagra）。雖然大部人都不相信她聲稱的功效，但芒果「偉哥」價錢便宜，一份只售0.2美元，而且美味，因此仍吸引到大批捧場客。

芒果早已以不同形式融入委內瑞拉的菜式：沙律、果汁、果醬和甜品。其中芒果奶昔深受民眾喜愛，其實這些奶昔只含有很少量的奶成分，這是因為奶售價昂貴，當地最低工資的月薪，甚至及不上2.2磅奶粉的售價。

委內瑞拉糧食危機：委內瑞拉近九成家庭沒有足夠金錢購買所需食物，有人甚至要在垃圾場翻找可以果腹的食物。（視覺中國）

大袋芒果「派街坊」 絕處求生好壞通吃

以前有港人「盲搶鹽」，委國民眾如今也對芒果珍而重之，甚至有人「瘋搶」。阿雷納斯（Ramón Arenas Morale）鄰居的芒果樹樹枝跨過自己門廊，每當芒果樹成熟結果，就會裝起一大袋芒果，每天早上在大門外向經過的人派發。

有些陷入絕望的人甚至問我要壞掉的芒果，那些要丟棄的芒果。我見過他們臉上的絕望和饑餓，那使人感到壓抑。 阿雷納斯

芒果當造期間，阿涅斯（Áñez）一家每天向朋友和鄰居派發近200個芒果。父親赫蘇斯（Jesús）指，芒果通常只是配菜，但事到如今已別無他選。他的妻子英格麗德（Ingrid）表示，曾發現有陌生人黎明時份於院子內撿走芒果。她指，在經濟危機來臨前，他們會將數百個芒果當成垃圾，但現在卻收集起所有芒果。

（全國公共廣播電台）