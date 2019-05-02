【達文西逝世500周年】首度展出疑屬大師頭髮　專家驗DNA對比骸骨

2019年5月2日是意大利文藝復興藝術家達文西（Leonardo da Vinci）逝世500周年，世界各地包括英國、法國、意大利和梵蒂岡等都有大型紀念展覽，而位於他家鄉佛羅倫斯的「達文西理想博物館」（Museo Ideale Leonardo da Vinci）更會首次公開展出一束相信屬於這位巨匠的頭髮。專家將檢驗這束頭髮的DNA，並與法國一副骸骨作對比。

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達文西不僅是名藝術家，他還熱衷於發明，例如這幅手稿就是他在1483年對直升機的構思，明顯比他的時代超前了許多。（GettyImages）

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這束頭髮來自美國的私人收藏，附有一張年代久遠的標籤寫着「達文西的頭髮」，還有文件證明它來自法國，即達文西下葬之地。

負責檢定頭髮DNA的是兩名藝術史學家韋佐西（Alessandro Vezzosi）和塞巴托（Agnese Sabato），他們在2016年宣稱追蹤到達文西其中一名同父異母兄弟多梅尼科（Domenico）的家族DNA，但也只能驗證兩兄弟遺傳自父親的Y染色體；如果這束頭髮證實屬於大師，就會是世上首個達文西DNA樣本。

韋佐西說他們將開始對比頭髮和達文西家族成員的DNA，塞巴托亦表示：「這件歷史遺物能為我們的歷史研究提供科學證據。」

達文西在1516年到法國中部城鎮昂布瓦斯（Ambiose）為該國國王弗朗西斯一世（Francis I of France）工作，多次中風後於1519年5月2日去世，終年67歲。他的遺體被葬在王室城堡的小教堂內，由於法國大革命期間小教堂遭受破壞，因此世人目前無從確定現存骸骨的真偽，或許這束頭髮能幫助解開更多大師「身世之謎」。

（綜合報道）