【政治漫畫】尖頭畫筆　應當如何畫上言論自由的底線？

上周四（4月25日），《紐約時報》刊登了一幅描繪美國總統特朗普和以色列總理內塔尼亞胡的漫畫。被繪成導盲犬、頸上掛着一顆大衛之星的內塔尼亞胡，引領着被繪畫成視障人士、頭戴猶太帽的特朗普向前走，諷刺特朗普在中東事務上袒護以色列，被內塔尼亞胡牽着走。漫畫隨即引起反猶太爭議，《紐時》亦馬上就事件道歉。 由法國《查理週刊》恐襲到今次《紐約時報》爭議，或許可探討政治漫畫該如何在自由言由與褻瀆冒犯之間，取得平衡。

漫畫刊登後，被批評散播反猶太訊息，引起多方反對。特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）在Twitter批評《紐約時報》這幅漫畫「噁心」。多個猶太團體到時報大廈門前示威抗議。

NY Times prints Netanyahu-Trump cartoon with 'anti-Semitic tropes,' retracts it | The Times of Israel where’s the apology to ⁦@netanyahu⁩ and ⁦@realDonaldTrump⁩? https://t.co/3AdpYXfrCX — John McLaughlin (@jmclghln) April 28, 2019

Disgusting. I have no words for flagrant anti-Semitism on display here. Imagine this was in something other than a leftist newspaper? https://t.co/3t47DW9OCB — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 27, 2019

《紐約時報》事後發表道歉聲明，承認判斷錯誤，內容對猶太族群具冒犯性。在5月1日，《紐約時報》宣布與漫畫提供者 CartoonArts International終止版權協議，並承諾對負責編輯作出處分。

The New York Times said that the editor who had chosen to publish an anti-Semitic cartoon in the Opinion pages of its international edition would be disciplined and that it had canceled the contract with the syndicate that provided the cartoon. https://t.co/xJRMnnf1I8 — The New York Times (@nytimes) May 2, 2019

傳媒刊登內容敏感的漫畫而造成政治風波，過往一直屢見不鮮。

2005年，丹麥銷量最大的《日德蘭郵報》接連刊登了12幅諷刺伊斯蘭教的漫畫，導致大批穆斯林民眾抗議。雖然丹麥政府其後譴責報社行為不當，但隨後多個歐美國家的報紙繼續轉載這些漫畫，聲言捍衛言論自由。事件一度使歐美國家與穆斯林世界的關係緊張，甚至有伊斯蘭武裝分子因事件的升溫，而在巴勒斯坦脅持歐盟駐當地的辦事處人員。

但近年來影響最深遠、有關政治漫畫的事件，必須要數到2015年的《查理週刊》（Charlie Hebdo）恐怖襲擊案。2015年1月7日，《查理週刊》總部遭伊斯蘭激進分子血洗，造成包括總編輯在內的12人死亡。事件震驚全球，隨後亦牽起世界各地的反恐遊行，聲言捍衛言論自由，譴責恐怖主義。

以刊登政治諷刺漫畫聞名的《查理週刊》， 其總部在2015年遭恐怖襲擊，引發大批民眾上街抗議，向週刊表達支持。（Getty Images）

總部位於法國巴黎的《查理週刊》於1970年創刊，專刊諷刺時弊、政治人物的漫畫及詩詞，也因諷刺伊斯蘭教及其先知穆罕默德而遭到穆斯林抨擊，包括曾刊登穆罕默德裸體漫畫、描繪穆罕默德為同性戀、穆罕默德被伊斯蘭國成員斬首等，選材和作風相當踩界。

2006年，《查理週刊》其中一期同時刊登了12幅諷刺穆罕默德的漫畫，激起了伊斯蘭世界的強力譴責。法國穆斯林信仰議會（French Council of the Muslim Faith）更向《查理週刊》提告。2011年，週刊在「編輯」一欄寫上了穆罕默德的名字，其總部隨即遭汽油彈襲擊。直至2015年，《查理週刊》總部發生屠殺事件。

《查理週刊》倖存員工當年在槍擊案發生後，如期發布下期刊物，向世界表示無懼霸權，捍衛言論及出版自由，不向恐怖主義低頭。

《查理週刊》多次將伊斯蘭教先知穆罕默德放上雜誌頭版，早已成為極端伊斯蘭分子的恐襲目標。（Getty Images）

戲謔時弊 應否貶抑？

毋庸置疑，政治漫畫的特色之處在於其幽默滑稽的訊息表達手法。相比咄咄逼人、直截了當的文字政論，以畫像為主角的政治漫畫更能以戲謔形式，表達作者對於某些時弊局勢的意見。

觀乎是次《紐約時報》漫畫風波，從以色列及猶太團體的角度來看，將猶太人的象徵大衛之星及小圓帽當作笑話看待，當然具冒犯成份。

大衛星是猶太教和猶太文化的象徵。現代以色列的國旗正中央，也印上一顆大衛星。（Getty Images）

從言論自由的界線觀點審度，媒體又應該對界線訂在哪處呢？《紐約時報》罕有地就着該幅反猶太漫畫發表道歉聲明，承認自家報社的審批及編輯工作出了問題，承諾未來將會檢討行之已久的漫畫出版編輯準則。

繪畫這幅具爭議性漫畫的葡萄牙畫家António Moreira Antunes在風波持續發酵之際，接受美國媒體CNN訪問，堅稱自己尊重猶太文化和歷史，並認為自己這幅作品並無任何反猶太意識。他指出人們不應該將任何針對以色列的批評，視作反猶主義：「這已變成一項政治議題，並非宗教議題。」

有以色列記者則認為，這幅漫畫本來能準確地描述內塔尼亞胡與特朗普的關係，但加上大衛星及小圓帽，就變成是反猶太主義；也有《紐約時報》記者形容是編採階段把關不力，今次事件是自取其辱。

當年槍擊案發生後，《查理週刊》並沒有停止出版刊物，新一期如常發行，印刷量更大幅增加至300萬份。（Getty Images）

這單漫畫風波亦上升至另一層次，就是變成某部分人的政治幌子。《Foreign Policy》專欄作家Suzanne Nossel也便指出，《紐時》這單漫畫事件，加上日前發生的加州猶太教堂槍擊案，以及去年十月造成11人死亡的匹茲堡槍擊案，已經成為政客們操作族群議題的素材，為的只是積累政治籌碼，而非旨在保障宗教族群權利。

由《查理週刊》恐襲到《紐約時報》今次爭議，都可見政治漫畫的幽默與冒犯之間，仍存在相當模糊的灰色地帶。傳媒在捍衛筆尖自由之餘，亦應慎重對待宗教或種族敏感議題，否則只會被政客或利益集團用以藉題發揮，深化社會矛盾。